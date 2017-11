Asia Argento vs Alec Baldwin / Video, lite su Twitter: “Sei un completo idiota”, lui la blocca

Asia Argento e Alec Baldwin, scontro su Twitter tra i due celebri attori, lei gli dà del completo idiota lui replica con un cinguettio social e poi blocca il suo account.

06 novembre 2017

Asia Argento litiga con Alec Baldwin

La scandalo Weinstein continua ad essere al centro del dibattito internazionale. Dopo il coraggio di molte attrici confessando tutte le molestie subite dal celebre produttore, in Italia anche Asia Argento ha timidamente detto la sua. Sul web però, il suo grido di aiuto non è stato accolto come purtroppo doveva. Ed infatti, a scagliarsi contro la famosa attrice, molti volti noti del mondo dello spettacolo, per un dibattito che in televisione prosegue all'interno dei maggiori salotti. Ognuno ha la sua opinione e vuole dirla. Positiva oppure no, il dibattito - per forza di cose - è servito quotidianamente, spalleggiandosi tra Rai e Mediaset, come una partita mediatica a ping pong. Asia, dopo la terribile mancata solidarietà, dopo offese, critiche e insulti, ha perfino deciso di lasciare l'Italia, per rifugiarsi altrove. “Weinstein ha dominato il cinema mondiale per almeno trent’anni imponendo i suoi film agli Oscar, ma ultimamente era diventato da terzo a duecentesimo. La gente ne aveva abbastanza, anche per come trattava gli autori e gli artisti che lavoravano per lui. È stata una violenza lunga 30 anni anche per i suoi collaboratori e le sue assistenti”, aveva spiegato l'attrice a Bianca Berlinguer durante #CartaBianca su Rai3.

Asia Argento litiga con Alec Baldwin su Twitter

Asia Argento in queste ore, ha avuto modo di litigare via Twitter con Alec Baldwin, attore che ha interpretato Donald Trump e aveva anche ironizzato sulla "giustizia a scoppio ritardato" ottenuta da Rose McGowan riguardo la faccenda Weinstein. L'attrice, sensibile alla questione, ha apostrofato il collega come "completo idiota". La replica di lui non è tardata ad arrivare e così tramite Twitter ha cinguettato: "I can't reply because you blocked me. I don't need to paint you #AlecBaldwin, or any man. You did your own self-portrait & it's despicable" (che tradotto significa: "I casi sono due: se dipingi tutti gli uomini con lo stesso colore, o finisci il colore o finisci gli uomini"). Dopo il messaggio, l'attore non ha aspettato nemmeno la risposta della Argento ed ha voluto bloccarla sul famoso social network dell'uccellino azzurro. Per la figlia di Dario Argento però, essere stata bloccata dall'attore è: “una medaglia da portare con onore”. Bloccato da Baldwin anche il compagno di Asia, Anthony Bourdain che - naturalmente - scendendo in campo in difesa della persona che ama, ha affermato: "@AlecBaldwin blocks victims, shuts down account, scurries over to his “foundation” account and throws pebbles from behind wall @AsiaArgento".

