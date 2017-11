BEAUTIFUL / Eric Forrester alla ricerca della verità: cosa nascondono i Bridge? Anticipazioni 6 novembre

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 novembre: Eric continua ad insistere affinché Brooke e Ridge gli spieghino cosa è realmente accaduto in Australia. Anche i familiari attendono notizie.

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo l'interruzione per il weekend, Beautiful tornerà oggi su Canale 5 ripartendo dalla curiosità dei Forrester e Logan per la rottura avvenuta tra Brooke e Ridge. La coppia avrebbe dovuto sposarsi in Australia dopo avere assistito alle nozze di Steffy e Liam. La Logan aveva persino portato il suo abito da sposa per pronunciare il fatidico sì e poi ha cambiato improvvisamente idea, senza dare alcuna spiegazione. Qualcosa di importante deve essere accaduto nella terra dei canguri, ma di cosa si tratta? Incuriosito per quanto accaduto, Eric convocherà i Bridge per capire da loro ulteriori dettagli sulla rottura: il suo obiettivo sarà convincere il figlio e la nuora a fare un passo indietro, cercando di dare una seconda possibilità al loro rapporto ma la discussione si concluderà senza importanti risultati. Nonostante la preoccupazione di Quinn, terrorizzata davanti alla possibilità che Brooke possa rivelare quanto visto, non ci sarà nessuna fuoriuscita di informazioni in questa delicata vicenda. E a nulla serviranno anche le richieste degli altri Forrester a partire da R.J. che si era illuso di vedere i genitori nuovamente sposati.

Beautiful: lo scontro tra Katie e Quinn

La curiosità delle famgilie Forrester e Logan sarà all'ordine del giorno oggi a Beautiful. Eric, R.J. e Rick cercheranno di ottenere una spiegazione sensata alla rottura avvenuta tra Brooke e Ridge in Australia ma otterranno da loro soltanto un lungo e prolungato silenzio. La stessa Katie sarà costretta a fare buon viso a cattivo gioco, dando seguito alla promessa fatta in precedenza alla sorella e a Ridge. Ma ciò non basterà per convincere la ex signora Spencer ad abbassare la guardia. Al contrario, Katie sarà molto arrabbiata con Quinn, colpevole di avere tradito nel peggiore dei modi la fiducia che Eric ha riposto nei suoi confronti. Il patriarca ha deciso di sposarla anche quando tutto e tutti sembravano essere contro il loro amore e l'ha accettata, credendo nel suo cambiamento avvenuto dopo una lunga lista di errori. Dunque Eric ha commesso un gravissimo errore nel volerle dare questa seconda possibilità?

© Riproduzione Riservata.