Belen Rodríguez VS Karina Cascella/ La showgirl difende Cecilia sui social: "Prenderemo provvedimenti"

Belen Rodriguez contro Karina Cascella dopo le parole detta a Domenica Live: la showgirl argentina promette provvedimenti, l'opinionista replica sui social.

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez e Karica Cascella

Belen Rodriguez sbotta sui social e promette provvedimenti dopo i commenti ascoltati sulla sorella Cecilia nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. Come ogni settimana, anche ieri, Barbara D’Urso, all’interno della sua trasmissione, ha riservato uno spazio importante al Grande Fratello Vip 2017. Tra i tanti argomenti non poteva mancare il triangolo Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tra gli ospiti in studio c’era anche Karina Cascella che ha usato parole di fuoco per dire la sua. “Si sono chiusi dietro la tenda del confessionale come due bestie che non aspettavano altro che di accoppiarsi!”, ha tuonato Karina Cascella. Parole fortissime che sono arrivate direttamente a Belen Rodriguez che, sul suo profilo Instagram, rispondendo ai followers, ha scritto – “Non vi preoccupate, prenderò provvedimenti, ma non mi abbasso a certi livelli!”. La showgirl argentina, dunque, non accetta determinati toni ed è pronta a scendere in campo per difendere la posizione di sua sorella, esposta al giudizio del pubblico. Karina, però, non è rimasta in silenzio e, sui social, ha prontamente replicato.

LA REPLICA DI KARINA CASCELLA

Dopo aver pubblicato su Instagram Stories in lungo messaggio in cui ringraziava i followers che stanno sostenendo il suo pensiero e che la pensano esattamente come lei, Karina Cascella, questa mattina, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo in cui ribadisce la sua libertà di pensiero invitando la famiglia dell’interessata a riflettere sull’accaduto. “Allora visto e considerato che mi assumo sempre la responsabilità di ciò che dico e di quello che faccio, di certo stavolta non mi esimerò dal farlo in merito alla puntata andata in onda ieri di Domenica Live” – inizia così il lungo sfogo di Karina Cascella che poi fa riferimento alle parole di Belen che ha promesso provvedimenti – “Qualora dovessero essere presi questi provvedimenti, beh allora credo che ci sia bisogno di una squadra di avvocati, perché quasi tutto il pubblico pensa e scrive ciò che penso io”. La Cascella, poi, ribadisce la sua libertà di pensiero e, soprattutto, fa notare come abbia semplicemente commentato le immagini sotto gli occhi di tutti. "Non ho fatto altro che commentare quello che già di fatto era accaduto e non sto qui a ripetere perché è tutto molto eloquente. Siamo in un paese libero dove per fortuna non conta quanto “famoso” sei o quanti programmi hai nel tuo curriculum, le persone sono libere fortunatamente di esprimere le proprie opinioni e io non ho fatto nulla di più”. Karina, inoltre, non vuole essere il capro espiatorio perché il suo pensiero è quello di tante gente. “Quindi se si vuole trovare un capro espiatorio bene, ma la verità è che dovrebbero parlarsi in casa loro e non prendersela con chi come me esprime un proprio pensiero, con modi più o meno discutibili”. E conclude: “Con o senza di me i comportamenti dei diretti interessati parlavano da soli, quindi ripeto che non si cerchi qualcuno che debba scontare qualche colpa, perché di sicuro non sono io”.

© Riproduzione Riservata.