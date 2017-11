CARMEN RUSSO/ Eliminata, ma contenta di abbracciare la figlia ed Enzo Paolo Turchi (Grande Fratello Vip 2017)

Dopo essere stata eliminata la settimana scorsa, Carmen Russo siederà fra gli ospiti dello studio del Gf Vip 2017. In settimana ha abbracciato la figlia Maria

Carmen Russo, Grande Fratello Vip 2017

Dopo essere stata eliminata la settimana scorsa, Carmen Russo siederà fra gli ospiti dello studio del Grande Fratello Vip 2017, al fianco degli altri ex protagonisti di quest'edizione. Il tempo che le è stato dedicato non è stato sufficiente per permetterle di parlare della propria esperienza nel reality, dato il focus sul triangolo amoroso di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Arrivata in studio, Carmen ha cercato subito lo sguardo del marito Enzo Paolo Turchi, che ha baciato e abbracciato con grande affetto, per poi chiedergli subito notizie della figlioletta Maria. La bambina ha infatti solo 4 anni e il timore dell'attrice era che soffrisse troppo la sua assenza. Anche se il programma non ha dedicato per ora spazio al rientro della Russo, quest'ultima ha pubblicato i video del suo incontro con la figlia su tutti i suoi profili social.

CARMEN RUSSO, ULTIMA ELIMINATA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Carmen Russo è una delle ultime concorrenti del Grande Fratello Vip 2 ad aver subito l'eliminazione. La nota showgirl italiana ha perso infatti nel confronto con Aida Yespica, registrando oltre il 30% di preferenza. Un dato che tuttavia non è riuscito a superare quanto ottenuto dalla modella venezuelana, già reduce di una precedente vittoria. L'ex concorrente aveva comunque preventivato la propria eliminazione fin dal suo ingresso nella Casa, dato che sarebbe stato fin troppo difficile riuscire a distinguersi a gioco iniziato. Nonostante questo ha preferito impegnarsi con tutta se stessa nella conduzione della Casa, dividendosi fra pulizie e cucina. Anche se ha cercato di interagire con la maggior parte degli altri concorrenti, non è riuscita però a farsi conoscere fino in fondo, forse per quell'indifferenza che ha riscontrato in diversi compagni d'avventura. Durante il suo intervento in studio, Carmen ha infatti sottolineato come alcuni concorrenti non le abbiano rivolto nessuna domanda, confermando così lo scarso interesse nei suoi confronti.

IL RAPPORTO TRA CARMEN E CORINNE CLERY

Anche se Carmen Russo è ormai all'esterno del Gf Vip 2017, i concorrenti con cui è entrata nella Casa continuano a nominarla spesso. In particolare, Raffaello Tonon ha già organizzato una cena con Corinne Clery e la showgirl, famiglie comprese, per poter trascorrere una serata in compagnia. L'attrice francese ha anche manifestato più volte di avvertire l'assenza di Carmen, data la loro storica conoscenza e la condivisione delle due settimane trascorse nel reality. Le due artiste hanno trascorso infatti la maggior parte del tempo insieme, condividendo anche il letto matrimoniale e tante confidenze. È stata infatti la Russo a spingere la Clery verso un'attenta riflessione durante un momento di sconforto, dovuto ai dubbi che l'attrice nutriva in quel momento per la sua relazione con Angelo Costabile. Quest'ultimo tra l'altro è intervenuto nei giorni seguenti a Mattino 5, in cui ha difeso a spada tratta il suo rapporto con la Clery, andando anche contro le accuse, di quel momento, di Serena Grandi e del figlio.

