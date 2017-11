CATERINA BALIVO/ In forma smagliante dopo il parto: 'La mia linea è frutto di grandi sacrifici'

Caterina Balivo, la bella presentatrice di Detto Fatto è tornata alla ribalta dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Cora. Detto fatto vola sempre più alto.

06 novembre 2017 Francesco Agostini

Caterina Balivo (Facebook)

La presentatrice Caterina Balivo è tornata più in forma che mai alla guida del programma tv Detto Fatto. La bella napoletana ha dato alla luce la sua secondogenita Cora, frutto dell'amore con il finanziere Guido Brera. La piccola Cora segue al fratellino Guido Alberto di cinque anni più grande. Nonostante la gravidanza, comunque, Caterina Balivo non ha mai smesso di pensare al suo programma cult del primo pomeriggio, quel Detto Fatto che è a tutti gli effetti il vero e proprio punto di riferimento per il fai da te. All'interno del format, infatti, è possibile riuscire a capire 'come fare' praticamente qualsiasi cosa: dalla cucina ai capelli, passando per i vestiti. E nonostante gli anni scivolino via inesorabili, il programma continua a riscuotere consensi da più parti, tant'è che si vocifera da mesi che la sua creatura possa approdare addirittura su Rai 1. Un bel salto certamente per Caterina Balivo e il suo intero staff: uno staff vincente, sempre ricco di idee nuove e divertenti. Ma, ovviamente, nella sua vita oltre a Detto Fatto c'è anche un elemento importantissimo come la famiglia.

CATERINA BALIVO, UN FISICO BESTIALE

Caterina Balivo, durante la gravidanza, è sembrata essere sempre in forma smagliante. Forma smagliante che ha mantenuto anche in seguito, ossia dopo aver dato alla luce Cora. La presentatrice napoletana è magra, tonica e non sembra essere affatto reduce da appena tre mesi da un parto. Molte donne, infatti, dopo un'esperienza del genere, tendono a mettere su qualche chilo di troppo e a entrare in uno stato depressivo patologico. Niente di tutto questo è successo alla Balivo, che è sembrata stare ancora meglio di prima. Su Vanity Fair la bella presentatrice ha spiegato il segreto del suo fisico bestiale: ' Se sono così magra lo devo ai tanti sacrifici fatti e di cui un giorno potrei pentirmi.' - ha detto - Sono stata molto attenta e ho seguito i consigli di alcune mie amiche fidate. Sono ingrassata quel poco che dovevo e ho dato alla luce una bambina stupenda.' Continua la Balivo: 'Non ho mai ecceduto con il cibo durante la gravidanza. Non ho mai aperto il frigorifero per abbuffarmi, mai. Anche se si è in dolce attesa bisogna sempre mangiare in modo sano e attento.' Detto, Fatto.

IL MONDO DEI SOCIAL

Chi segue i social network sa alla perfezione che Caterina Balivo è attivissima su queste piattaforme. Principalmente la presentatrice napoletana si destreggia tra Facebook, Instagram e Twitter e in tutt'e tre risulta essere sempre sul pezzo. Quasi una mania la sua: tramite queste tre pagine, infatti, è possibile ammirare una Caterina Balivo inedita, che non siamo abituati a vedere sul piccolo schermo. Sui social ciò che vediamo è la vita vera, quella di tutti i giorni, che naturalmente non appare in un programma come Detto Fatto. Sempre su Vanity Fair è la stessa presentatrice ed ex concorrente di Miss Italia a parlare della sua massiccia presenza social: 'I social sono dei mezzi informatici molto semplici ed estremamente democratici. Con loro arrivi a tutti.' - ha riferito - Spesso pubblico foto senza alcun filtro perché non voglio abituarmi a vedere me stessa come in televisione. Quella sui social sono veramente io nella vita di tutti i giorni.' Nel frattempo, Detto Fatto vola sempre più alto e il passaggio su Rai 1 è oramai prossimo; il merito, nemmeno a sottolinearlo più di tanto, va proprio a lei.

