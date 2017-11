CECILIA RODRIGUEZ/ Video, l'amore con Ignazio Moser durerà fuori dalla casa? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, è stata protagonista della settimana al Grande Fratello Vip 2 dopo aver lasciato il fidanzato Francesco Monte e l'avvicinamento a Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2 ha concentrato la sua ultima puntata a Cecilia Rodriguez, per via della confusione dimostrata dalla ragazza per la sua relazione con Francesco Monte. Dopo uno scontro/confronto fra quest'ultimo e Ignazio Moser, Cecilia ha avuto un leggero attacco di panico per via della tensione vissuta in diretta, calmata nei minuti successivi anche grazie alla vicinanza del ciclista. In questi giorni l'argentina ha deciso di fare il fatidico passo avanti con Ignazio, con cui sta condividendo il letto matrimoniale e che non la lascia sola un attimo. Allo stesso tempo però è rimasta anche perplessa di fronte alle frasi di alcuni concorrenti, che sembrano volerla mettere in guardia sul ciclista. Uno degli ultimi dialoghi è stato con Cristiano Malgioglio, che ha invitato la Rodriguez a essere più equilibrata e a valutare la sua vicinanza con Moser solo una volta uscita dalla Casa. La concorrente infatti non è convinta di voler avere una relazione con il ciclista, nonostante quest'ultimo abbia già fatto la sua proposta.

CECILIA RODRIGUAEZ, DURERÀ CON IGNAZIO MOSER?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ormai una realtà al Gf Vip 2. I due concorrenti trascorrono infatti tutto il loro tempo insieme e ora che l'argentina è libera da legami, possono lasciarsi andare molto di più di quanto fatto in precedenza. L'attenzione dei telespettatori si è diretta infatti in questi giorni verso la coppia e nel capire se sia scattato il famoso bacio oppure no. Dopo un uso esagerato della coperta per nascondere le effusioni più significative, Cecilia ha deciso di non privarsi di nulla anche se in presenza delle telecamere ed è riuscita anche a ottenere la suite per una notte grazie alla generosità di Raffaello Tonon, che ha voluto avvantaggiare la coppia appena nata nella Casa. Agli occhi dei telespettatori tuttavia la concorrente continua a essere fra le sfavorite, mentre ha guadagnato di sicuro un maggior punteggio Francesco Monte, che agli occhi di tutti è riuscito a mantenere un self control esemplare. Intanto sui social si fanno già delle scommesse su quanto potrà durare la storia d'amore fra Cecilia e Ignazio, con una forte pendenza a favore di una passione che non lascerà le mura del programma. Qui il video dell'incontro fra Cristiano Malgioglio e Cecilia Rodriguez.

IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP È CONFUSO

I fan del Gf Vip 2017 si sono davvero scatenati per la storia d'amore fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma dopo un'iniziale sogno a occhi aperti, sembra che le critiche nei confronti dell'argentina siano aumentate. Secondo tanti telespettatori, la concorrente avrebbe fatto il passo più lungo della gamba e non avrebbe valutato bene il comportamento tenuto dal ciclista fin dal suo ingresso nel reality. Ignazio ha infatti provato degli approcci con diverse concorrenti della Casa, da Aida Yespica fino a Ivana Mrazova, per poi concludere tutto con Cecilia. Un particolare che a Francesco Monte, ex fidanzato dell'argentina, non era di certo passato inosservato. La scelta della concorrente di abbandonarsi fra le braccia del ciclista sta spaccando alla fine l'opinione pubblica, fra chi è a caccia di ogni video della neo coppia, compreso il presunto scoppio di passione in confessionale. I due infatti hanno cercato con insistenza un posto per stare da soli senza l'occhio delle telecamere, riuscendo alla fine ad alimentare il gossip. Nel video, disponibile a questo indirizzo, si vede infatti un piede spuntare al di sotto della tenda rossa, poco prima dell'uscita dei due, visibilmente sconvolti.

