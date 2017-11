CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 6 novembre 2017)

Cielo di piombo ispettore Callaghan, il film in onda su Iris oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Clint Eastwood e Harry Guardino, alla regia James Fargo. La trama del film nel dettaglio.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco in seconda serata su Iris

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Cielo di piombo ispettore Callaghan, il film in onda su Iris oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere poliziesca che è stata realizzata nel 1976 per la regia di James Fargo (Filo da torcere, Vendetta a Hong Kong, Born to ride) ed è stata interpretata da Clint Eastwood (Il texano dagli occhi di ghiaccio, Gran Torino, Gli spietati), Tyne Daly (Spider - Man: Homecoming, le serie tv New York New York e Il giudice Amy) e Harry Guardino (Un marito per Cinzia, Il re dei re, L'inferno è per gli eroi). Quest'ultimo ha partecipato a diversi film della saga dell'ispettore Callaghan, interpretando un personaggio ricorrente. Ma vediamo insieme la trama del film.

CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

L'ispettore Harry Callaghan (Clint Eastwood) è stato relegato dietro a una scrivania per i suoi metodi poco ortodossi. Ha infatti ucciso tre rapitori che tenevano in ostaggio degli innocenti. Una banda di reduci del Vietnam, guidati da Bobby Maxwell (DeVeren Bookwalter) deruba una fabbrica di armi ed utilizza queste e degli esplosivi per minacciare la città. E' l'occasione per Callaghan di tornare sulle strade in servizio attivo. A Callaghan viene assegnata come compagno il giovane ispettore Kate Moore (Tyne Daly), da poco promossa. A Callaghan la collega non piace perchè è priva di esperienza ma soprattutto perchè la sua nomina è stata politica e non se l'è guadagnata sul campo. Il sindaco sta infatti promuovendo una politica di parità dei sessi e quindi promuovendo delle donne ad incarichi prestigiosi solo per mettersi in mostra. Mentre Callaghan e Moore indagano sui reduci del Vietnam la polizia sgomina un'altra banda di criminali di colore. Il merito viene dato dal sindaco a Callaghan e Moore, anche se non erano neppure presenti, per dare visibilità alla donna in carriera. Callaghan, disgustato da quest'atto, decide di riconsegnare il distintivo ed andarsene dalla polizia. Continua però ad indagare sui reduci criminali per proprio conto, con l'aiuto proprio di Moore. Quando la banda rapisce addirittura il sindaco, per ricattare la città, Callaghan riesce a risalire al loro covo. Si tratta dell'ex carcere di Alcatraz. L'ispettore però è ormai ufficialmente fuori dai giochi e non può allertare i colleghi. Decide di lanciarsi, con il solo aiuto della Moore, contro l'intera banda. Il loro piano è rischiosissimo, Callaghan impegnerà i malviventi al''esterno del carcere, mentre la Moore penetrerà per salvare il sindaco.

