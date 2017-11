CLAUDIA CARDINALE / Torna in tv la splendida attrice intervistata da Maurizio Costanzo (S'è fatta notte)

Claudia Cardinale, S'è fatta notte: torna in televisione la splendida artista che sarà intervistata su Rai Uno da Maurizio Costanzo. Ancora oggi la donna è molto attiva in teatro.

Claudia Cardinale a S'è fatto notte

Claudia Cardinale si è inserita nell'ondata di scalpore e clamore di abusi che ha puntato i riflettori sul mondo dello spettacolo italiano e internazionale. L'attrice ha infatti voluto parlare dello stupro subito in giovinezza, una tragedia da cui tuttavia nacque il figlio Patrick, la sua ragione di vita. La confessione chock ha spinto la Cardinale a rivelare i diversi dettagli di quel giorno a Il Corriere della Sera, in cui ha descritto l'orrore vissuto a causa della violenza e di come sia avvenuto tutto in un momento in cui stava già vivendo una forte fragilità. Questa sera Claudia Cardinale sarà ospite di Maurizio Costanzo su Rai 1 all'interno del programma S'è fatta notte. L'abuso subito dall'attrice di origini tunisina è stato consumato a Tunisi, la sua patria, ad opera di uno sconosciuto molto più grande di età e che la costrinse a salire nella sua auto. Un evento "terribile", come ha sottolineato nella sua intervista, che l'ha portata tuttavia ad abbracciare il suo Patrick. Il figlio nato da quella violenza è diventato infatti una ragione di vita per la Cardinale, che ha rivelato di non aver mai pensato nemmeno per un attimo di abortire.

ATTIVA ANCORA A TEATRO

Al di là dello scandalo su cui ha voluto parlare per la prima volta, Claudia Cardinale continua ad essere molto attiva anche a teatro e lo scorso 31 ottobre è ritornata al Teatro Sistina di Roma con La strana coppia, uno spettacolo diretto da Neil Simon che segna la rottura del silenzio durato più di dieci anni. L'attrice inizierà poi la tournee italiana che grazie alla piece teatrale la porterà nelle principali città italiane, da Cagliari a Milano, fino a Bologna e Firenze. L'ultima data è prevista il prossimo 15 aprile a Napoli, un'occasione speciale perché la Cardinale festeggerà il suo 80° compleanno. Lo spettacolo è inoltre un omaggio a Pasquale Squitieri, il regista scomparso di recente che aveva manifestato grandi speranze per il progetto, grazie ad una storia d'amore e di speranza che verrà realizzato da Antonio Mastellone, il suo aiuto regista preferito.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata a Tunisi il 15 aprile del 1938, Claudia Cardinale è il nome d'arte dell'attrice italiana Claudia Josephine Rose Cardinale. Il successo le ha puntato i riflettori nazionali negli anni '60, quando il suo nome è diventato icona di recitazione e le ha permesso di affiancarsi a nomi importanti come quelli di Gina Lollobrigida e Sofia Loren. La sua bellezza non è passata inosservata nemmeno alla stampa, che in quegli anni la descriveva come una creatura affascinante e tenebrosa al tempo stesso, una delle caratteristiche della Cardinale che i registi hanno valorizzato grazie a titoli come Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ragazza di Bube di Comencini, C'era una volta il West di Sergio Leone e Il giorno della civetta di Damiano Damiani. Numerosi i riconoscimenti registrati dalla Cardinale nel corso della sua carriera, a partire da 5 nastri d'argento ed altrettanti David di Donatello, fino all'Orso d'oro alla carriera che le è stato conferito al Festival di Berlino ed il Leone d'Oro alla carriera.

