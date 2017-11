COLOMBO - INCIDENTE PREMEDITATO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 6 novembre 2017)

Colombo - Incidente premeditato, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Peter Falk e Richard Anderson, alla regia Norman Lloyd. Il dettaglio della trama.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

Colombo - Incidente premeditato, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 17,10. Una pellicola di genere giallo e poliziesca dove il tenente Colombo, in uno degli episodi storici della sua lunga carriera investigativa, per l'esattezza il quinto della prima stagione, datata 1971/1972, è pronto ancora una volta a risolvere il caso intricato. 'Incidente Premeditato', il cui titolo originale è 'Lady in Waiting' (signora in attesa), è firmato alla regia dal regista americano Norman Lloyd, conosciuto per molti film interpretati durante l'epopea hollywoodiana come 'Una Lettera per Eva', diversi episodi della fortunata serie televisiva 'Alfred Hitchcock presenta' per la quale ha diretto lui stesso un paio di episodi. 'Incidente Premeditato' è stato scritto da una penna fortunata dei set americani, Barney Slater e le musiche dedicate alle suspense delle riprese fu affidata al compositore Billy Goldenberg. Ovviamente il cast vede il tenente più famoso della televisione mondiale, Peter Falk, protagonista della pellicola. Nel cast di questo lungometraggio anche l'attore Richard Anderson, nel 1956 interprete di un film di buon pubblico come 'Il pianeta Proibito', film culto del lungo filone della proto-fantascienza cinematografica, ma negli anni in cui partecipò a questa pellicola del tenente Colombo fu nel cast de 'L'esibizionista (The Honkers)', con la regia di Steve Inhat. Interprete femminile, la fantomatica signora in attesa vede la recitazione di Susan Clark, attrice specializzata in thriller ad alta tensione come 'Squadra omicidi, sparate a vista!' diretto da Don Siegel o, nella parte terminale di carriera, l'epocale film diretto da Bob Clark 'Porky's - Questi pazzi pazzi porcelloni', una pietra miliare del cinema comico moderno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO - INCIDENTE PREMEDITATO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Il tenente Colombo in questo episodio già denota il suo carattere, introverso e concentrato sul suo lavoro, si ritroverà coinvolto all'interno di un'indagine sul filo del rasoio, ovviamente sempre con il suo stile tipico, il suo look inimitabile dal trench lungo e dallo sguardo pungente. Nella trama, la conturbante signorina Beth Chadwick (Susan Clark), inconsapevolmente uccide (ciò è quello che dichiara durante le prime indagini del caso) il fratello, mr. Chadwick, ruolo interpretato da Richard Anderson. La dolce e furba signorina Chadwick dichiara che nella fattispecie il fratello è stato scambiato per un ladro durante l'atto d'intrufolarsi nel suo appartamento, versione che non convince nessun agente, tanto meno Colombo. Da quel momento inizia la ricerca assidua e metodica rivolta all'ottenimento della verità. La signorina Chadwick è così ingenua come vuol far credere? Il fratello è stato davvero ucciso perché scambiato per un ladro? Le ricostruzioni analitiche e intuitive di Colombo scopriranno il reale andamento dei fatti senza esclusione di colpi di scena ...

