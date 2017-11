CORINNE CLERY/ Tra rischio eliminazione e tuffo hot in piscina (Grande Fratello Vip 2017)

Corinne Clery ha trascorso l'ultima settimana al Grande Fratello Vip 2017 all'insegna della libertà, con tanto di tuffo nuda in piscina. Ma rischia l'eliminazione

Corinne Clery e Cristiano Malgioglio

Corinne Clery ha trascorso l'ultima settimana al Grande Fratello Vip 2 all'insegna della libertà. L'attrice francese ha infatti voluto liberarsi da ogni pesantezza e in seguito alla nomination rivelata nell'ultima diretta ha deciso di abbandonare ogni tipo di macchinazione e sotterfugio. Anche per questo ha vissuto uno scontro piuttosto aspro con Cristiano Malgioglio, che ha accusato di essere doppiogiochista e calcolatore. I fan e lo stesso paroliere sono rimasti piuttosto interdetti per l'exploit della concorrente, che fino a qualche minuto prima aveva condiviso con Malgioglio la maggior parte della sua quotidianità. Le spiegazioni sono arrivate a distanza di qualche tempo, in un momento in cui Corinne ha placato la furia e ha rivelato agli altri inquilini della Casa di non aver gradito la nomination palese. La Clery è stata infatti costretta a rivelare il proprio voto, diretto ad Aida Yespica, di fronte alle telecamere e ha interpretato il tutto come una pugnalata alle spalle. Ha inoltre rivelato ai concorrenti più giovani che Malgioglio sparla spesso di loro e che l'ha convinta in più di un'occasione a non stringere alcun tipo di legame, preferendo averla al proprio fianco. Nei giorni seguenti i due hanno avuto modo di chiarirsi e Corinne ha fatto le sue scuse al paroliere, ma ha cambiato del tutto la modalità di gioco. Ha trascorso infatti la maggior parte dei giorni in compagnia di Lorenzo Flaherty e Daniele Bossari, accorciando allo stesso tempo le distanze con Cecilia Rodriguez e Ivana Mrazova.

CORINNE CLERY, IL TUFFO HOT IN PISCINA

Uno degli eventi più significativi che ha visto Corinne Clery assoluta protagonista è avvenuto la notte di Halloween. L'attrice e concorrente del Gf Vip 2017 si è infatti lasciata andare ai festeggiamenti e dopo qualche bicchiere di troppo ha vissuto uno spogliarello in diretta in piscina. Dopo essere rimasta in topless, la Clery ha tolto anche la parte inferiore del costume, sotto agli occhi divertiti di Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty. Il bagno hot è diventato in pochissimo tempo uno dei più cliccati del reality. Anche se la produzione ha deciso di oscurare le immagini successive, grazie alla scomparsa improvvisa della doppia regia a schermo, sembra che i due compagni d'avventura della Clery abbiano seguito il suo esempio. Questo piccolo episodio è una mossa evidente della concorrente di tentare il tutto per tutto per rimanere all'interno del programma: questa la posizione di moltissimi fan, che in realtà non hanno cambiato di una virgola la propria opinione negativa sull'attrice. Per altri si tratta invece della realizzazione di quella "libertà" che ha voluto come vessillo di questi ultimi giorni nella Casa. Quale sarà la verità?

LE CHANCE DI RESTARE IN GARA AL GRANDE FRATELLO VIP 2

Corinne Clery è forse una dei concorrenti del Gf Vip 2 a rischiare l'eliminazione più dei rivali. Raffaello Tonon è infatti uno dei meno quotati nel televoto flash, ma ha anche una schiera di sostenitori pronti a difenderlo. Lo stesso si può dire di Aida Yespica, che a fronte di due nomination è riuscita a superare lo scoglio in entrambe le occasioni e che potrebbe spazzare via i rivali in un colpo solo. I sostenitori di Cristiano Malgioglio non hanno inoltre gradito la lite provocata dall'artista e anche se altri telespettatori hanno approvato il suo pensiero, sembra che tutto questo non sia servito ad aumentare la popolarità della Clery. Bagno hot escluso, Corinne dimostra inoltre di non essersi integrata né nelle dinamiche della Casa né nel gruppo degli altri concorrenti, mentre ha aumentato la divisione fra gruppo dei giovani e degli adulti già presente prima del suo ingresso nel programma.

