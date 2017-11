CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il paroliere a rischio nomination? (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio ha cambiato atteggiamento all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2. Il paroliere negli ultimi giorni si è avvicinato ai fratelli Rodriguez.

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2

Gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 2 hanno allontanato ulteriormente Cristiano Malgioglio dal resto dei concorrenti. In seguito alle critiche mosse da Corinne Clery, che lo ha accusato di essere manipolatore e cospiratore, il paroliere ha preferito infatti trincerarsi nel suo silenzio ed è evidente come abbia preso le distanze dagli altri inquilini della Casa. Senza il supporto di Carmen Russo e dopo la decisione di Raffaello Tonon di allontanarsi, Malgioglio si è ritrovato senza supporto ed è ritornato indietro di due settimane. L'ingresso di tre vip nel reality aveva infatti permesso al paroliere di trovare qualche alleato in più, che tuttavia sembra essersi giocato definitivamente a causa del suo cattivo gioco. A distanza di due mesi dall'inizio del programma, agli occhi dei concorrenti risulta evidente la tecnica adottata da Malgioglio, che sembra interagire con poco interesse con gli altri anche quando fa delle domande piuttosto personali. Il suo intento è sempre attirare su di sé i riflettori e ottenere il consenso del pubblico, ma forse ha perso troppo di vista l'alleanza con gli altri concorrenti, essenziali per non finire in nomination. Negli ultimi giorni è tornato tuttavia a rivestire i panni del consigliere, soprattutto nei confronti di Cecilia Rodriguez, a cui ha fatto diverse raccomandazioni per via della possibile relazione con Ignazio Moser. Secondo il paroliere, la concorrente è infatti fin troppo bambina e l'ha invitata a valutare il rapporto con il ciclista solo una volta terminato il programma.

CRISTIANO MALGIOGLIO DALLA PARTE DEI RODRIGUEZ

Sembra che Cristiano Malgioglio stia cercando in ogni modo di risollevarsi da quanto accaduto nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2. Il paroliere è stato infatti criticato da Corinne Clery, che ha fatto emergere il grande malcontento che circola nella Casa per il suo comportamento. La scelta di dormire da solo e anche di interagire con gli altri concorrenti solo in alcuni momenti non sono state infatti digerite da molti, che ora vorrebbero portarlo in nomination. Anche se come Capitano ha vinto la possibilità di cenare nel club, Malgioglio alla fine ha scelto di cedere il bonus a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, così come a Jeremias Rodriguez. Durante un dialogo con quest'ultimo ha inoltre manifestato il desiderio che l'argentino invitasse una donna alla stessa cena, forse per riuscire a evitare che i Rodriguez lo votino questa sera. Anche questa mossa potrebbe far parte infatti della strategia di Malgioglio, soprattutto se si considera che la maggior parte dei concorrenti ha dimostrato di apprezzare molto Jeremias e di tenerlo in forte considerazione.

A RISCHIO NOMINATION AL GRANDE FRATELLO VIP?

In base a quanto avvenuto nell'ultima diretta del Gf Vip 2017, Cristiano Malgioglio potrebbe finire in nomination proprio questa sera. L'evento potrebbe verificarsi soprattutto nel caso in cui il televoto flash rimanga ancora in vigore, permettendo così al concorrente di non finire fra i nominabili. Questo particolare è molto importante perché fino ad ora sembra che Malgioglio si sia salvato dalla nomination proprio grazie alla votazione flash dei telespettatori, a discapito del desiderio dei concorrenti della Casa che più di una volta hanno lasciato intendere di volerlo votare. In seguito alla lite con Corinne Clery, molti fan del programma hanno inoltre manifestato un forte fastidio verso la strategia di Malgioglio ed allo stesso tempo una grande delusione nel vederlo spegnersi sempre di più. La popolarità del concorrente del resto è dovuta ai suoi sketch divertenti e alle sue gaffes, senza le quali non potrebbe di certo proseguire quest'avventura.

