Cecilia Rodriguez Vs Virginia Raffaele/ "Dovrebbe portare rispetto": le sue parole (Grande Fratello Vip 2)

I Rodriguez non apprezzano le imitazioni di Virginia Raffaele tanto che Cecilia trova il modo di parlarne anche nella casa del Grande Fratello Vip, cosa ha detto?

06 novembre 2017 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

La vera notizia è che Cecilia Rodriguez ha ancora il tempo per parlare con gli altri abitanti della casa del Grande Fratello Vip di qualcosa che non riguarda Ignazio Moser e i loro incontri notturni (e non solo) di cui parla tutta Italia. Questa volta a finire nel mirino della bella argentina è stata Virginia Raffaele. L'imitatrice e attrice non ha di certo bisogno di presentazione (a differenza di qualcuno che abita la casa del Grande Fratello Vip) ma per chi non la conoscesse è proprio lei che, in molti programmi tv, ha dato vita alla migliore imitazioni di sempre di Belen Rodriguez. Proprio questo è il tema del discorso fatto ieri da Cecilia Rodriguez che, a quanto pare, pensa seriamente che l'attrice abbia fatto successo sulle spalle, e a discapito, dell'amata sorella. La bella Cecilia non ha fatto altro che evidenziare un pensiero comune a tutta la sua famiglia e che riguarda proprio le imitazioni della Raffaele.

CECILIA NON GRADISCE LE IMITAZIONI DI VIRGINIA RAFFAELE?

A quanto pare Belen & C. non amano le imitazioni che Virginia Raffaele fa dell'argentina e la stessa Cecilia ha dichiarato: "Dovrebbe portare rispetto perchè è diventata famosa grazie a Belen. A me non fa ridere”. Quindi non solo non gradisce ma pensa anche che l'attrice debba portare rispetto alla sorella perché è grazie a lei che ha sfondato nel mondo della tv. A quanto pare gli italiani non la pensano come lei visto che l'imitazione di Belen è una delle più amate (insieme a quella della Fracci) di Virginia Raffaele. Siamo sicuri che quest'ultima non avrà tempo e modo di rispondere a queste affermazioni così come gli italiani sicuramente non la smetteranno di seguirla proprio per rivederla nei panni dell'argentina.

