Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Notte di passione: paura per il giudizio di fan e amici (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017, la coppia comincia a dare i primi segni di "cedimento"? Paura per il giudizio esterno di fan e amici ecco le ultime.

06 novembre 2017

Le dive anni '20, si aggrappavano alle tende per rendere l'uscita dalle scene più drammatica possibile, nella Casa del Grande Fratello Vip, dietro la tenda invece si nascondono per amoreggiare come adolescenti alle prese con le prime cotte. Ne sanno qualcosa Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, probabili protagonisti assoluti della diretta di questa sera. Ilary Blasi al fianco di Alfonso Signorini, avrà molte cose di cui discutere. Dopo aver parlato con Francesco Monte la scorsa settimana, l'argentina ha invitato l'ex fidanzato a continuare la sua vita senza lei al suo fianco e d'inseguire i suoi sogni. “Dire ad un uomo che è finita e dire 'ti prego segui i sogni', credo che neanche in una telenovela di bassissimo rango, uno sceneggiatore non avrebbe mai scritto questa frase riguardo ad un uomo che è stato lasciato in diretta, una volta ci si lasciava in modo etico, non si può spettacolarizzare tutto”, ha sbottato Simona Izzo sui social. Stasera la regista avrà modo di dirne quattro all'argentina? Staremo a vedere se le offriranno questa opportunità. Ed intanto, in merito alla nuova relazione del figlio, anche Francesco Moser ha detto la sua: “Di ragazze ne ha avute più d’una, non possiamo pensare a tutte”.

L'amico di Moser lo difende dalle critiche

Di parere differente, l'amico Filippo Pozzato, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip proprio la scorsa settimana per fare una sorpresa al buon Moser: “Ignazio è un ragazzo sensibile, intelligente ed educatissimo, un principe, sono convinto che stia uscendo benissimo, noi siamo tutti con lui”. Poi lo sportivo, ha giustificato l'amico anche per la famosa questione dell'agendina con i voti alle presunte fidanzate: “L’elenco delle donne è una ragazzata, glielo dissi anch’io quando me lo raccontò, ma restiamo nell’ambito delle goliardate, non si tratta di mancanza di rispetto. Di certo se fosse stato più ipocrita, se avesse capito come tanti altri come funziona la tv, sarebbe stato zitto”. Parere positivo invece, sull'argentina che gli sta facendo battere il cuore all'interno della residenza più spiata di Cinecittà: “Mi sembrano una bella coppia, ma lì dentro tutto è amplificato”. Poi smentisce la fama di sciupa femmine di Ignazio: “Non è vero che ci ha provato con tutte, si è solo lasciato andare a qualche battutina su delle belle ragazze. A 25 anni chi non lo farebbe? E anche con Cecilia si è comportato bene, ha aspettato che lei si avvicinasse, del resto anche fuori sono le donne a cercarlo”.

La coppia scricchiola? I primi segni di cedimento

Intanto, Cecilia e Ignazio hanno già mostrato i primi segni di “cedimento”. Prima un piccolo litigio dovuto alla fotografia di Francesco Monte sotto il cuscino della Rodriguez e poi lui fa “cilecca” durante una notte di passione. La coppia sta già per scoppiare? È certo che l'argentina ha molta paura del giudizio di fan e amici: "Questa cosa spaventa… quando usciremo, qui invece mi sento protetta", ha confidato parlando con Corinne Clery. Anche Moser le ha dato ragione: "È ovvio che ci sarà chi ci vuol male". L'attrice francese però li ha confortati: "Ma chi? Quattro fan? Ma chi se ne frega, abbi pazienza. Uno mica vive per i fan. Lei è una ragazza perbene, si è comportata bene, vi siete innamorati ma che cosa c'è di male? Lui ti proteggerà, non fate niente di male, stiamo scherzando?". Nel frattempo, l'aereo contro Ignazio ha gettato tutti nel panico anche se Raffaello ha minimizzato l'accaduto apostrofandolo come una bella ragazzata. "No, questi sono quelli che tifavano per Ignazio e Ivana", ha poi osservato Giulia. Cristiano Malgioglio ha spazzato via ogni paura concentrando l'attenzione solo su di sé: "Chi lo manda un aereo a me? Neanche una pecora".

