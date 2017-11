Corinne Clery nuda in piscina / Video, la francese si schiarisce le idee e lascia Angelo Costabile? (GF Vip 2)

Corinne Clery, bagno nuda in piscina al Grande Fratello Vip, l'attrice francese si è schiarita le idee in vista dell'ipotetico confronto televisivo con Angelo Costabile?

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Corinne Clery

Corinne Clery è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 2017. Dopo l'eliminazione di Serena Grandi, la sua "nemica amatissima" è entrata in gioco al suo posto. Inizialmente, lo scontro tra le due è stato molto forte, con un faccia a faccia che ha segnato l'incontro apostrofandolo come una delle parentesi trash più grandi della televisione italiana. L'attrice francese in questi giorni, ha avuto modo anche di parlare di Angelo Costabile, suo fidanzato da oltre sette anni. Proprio il 38enne, ospite di recente da Barbara d'Urso, ha commentato il bagno in piscina a luci rosse della sua compagna. Durante la notte di Halloween infatti, proprio Corinne ha fatto il bagno nuda con Daniele Bossari e Luca Onestini. "E' una scena che vedo a casa ma non davanti a tutti, io sono felice per lei perché è felice, la vedo rilassata, si sta divertendo, ha coraggio, però vedere ma non toccare", ha commentato Costabile in diretta dalla d'Urso accompagnato da un sorriso divertito. Poi per lui è arrivata la “mazzata”.

Corinne Clery: bagno nuda per schiarirsi le idee su Costabile?

Durante Pomeriggio 5, dopo l'ilarità dovuta dal bagno in piscina senza veli, Barbara d'Urso ha voluto "regalare" ad Angelo Costabile una bella mazzata tra capo e collo, mostrando le immagini della crisi di Corinne che parlando in Casa, ha svelato di volere lasciare Angelo. "Io e Angelo dovevamo già lasciarci un anno fa, ma non durerà a lungo", ha affermato. Lui, con gli occhi visibilmente lucidi è rimasto senza parole: "Adesso non so perché se ne esce così, però per me è stata una donna straordinaria e auguro a tutte le coppie e a tutti i maschi di trovare una donna così. Io sto resistendo, finché non la vedo a quattrocchi non dico niente, ci sono stato molto bene con lei e non mi va di finire una storia così". Stasera durante la diretta del GF Vip ci sarà una faccia a faccia tra i due? Dopo la missiva di Soleil Sorge per Luca Onestini e il confronto tra Francesco Monte con Cecilia Rodriguez, stasera ci sarà modo di vedere un altro uomo tornare single in diretta TV? Staremo a vedere... cliccate qui per vedere il video.

