Corinne Clery senza mutande al Grande Fratello Vip/ Si spoglia in diretta prima di lasciare la Casa e...

Corinne Clery rimane senza slip al Grande Fratello Vip 2. L'attrice è l'eliminata di questa sera e prima di andare sfila il costume rimanendo senza mutande...

06 novembre 2017 Anna Montesano

Corinne Cléry al Grande Fratello Vip 2

Un'uscita di scena indimenticabile quella di Corinne Clery dal Grande Fratello Vip 2. L'attrice francese è l'eliminata di questa sera ma prima di andare lascia un altro divertente ricordo ai telespettatori del reality show di Canale 5. Corinne, che sotto il vestito aveva il costume - probabilmente in vista di una prova - confessa di non voler lasciare la casa indossandolo, perciò prima di uscire lo sfila in diretta da sotto l'abito. La Clery si spoglia così in diretta, coperta soltanto dai tentativi di Daniele Bossari di far sì che non si vedesse qualcosa di troppo. Corinne è poi pronta a lasciare la Casa senza slip ma è Ilary Blasi ad intervenire e a chiedere poi a Raffaello Tonon, che con Bossari stava ccompagnandola alla porta d'uscita, di cercare nel suo armadio uno slip da indossare.

IL PARTICOLARE SALUTO DI CORINNE CLERY...

Una scena comica quella che si propone poi ai telespettatori, con Tonon che trova poi le mutande della Clery e gliele porge. Nasce però spontaneo il quesito: "Dove le indosso?" chiede l'attrice francese ed è poi Ilary Blasi ad invitare Corinne a lasciare la casa anche senza slip "L'importante è che ora esci dalla casa, poi troveremo un modo e un posto per fartele indossare!". Corinne lascia allora la Casa senza mutande, mentre nella casa un divertito Tonon racconta l'accaduto e la piccola Odissea appena conclusasi ai suoi coinquilini. Non ci resta che attendere il suo ingresso in studio per scoprire la simpatica vicenda com'è andata a finire...

© Riproduzione Riservata.