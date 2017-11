Criminal Minds 12/ Anticipazioni del 6 novembre 2017: Reid uscirà di prigione grazie a Rossi?

Criminal Minds 12, anticipazioni del 6 novembre 2017, su Rai 2 in prima Tv. Rossi decide di fare visita a Reid contro volontà. Il BAU indaga su un rapimento che potrebbe diventare omicidio

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 6 novembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 17° ed il 18°, dal titolo "Nell'oscurità" e "Il lato oscuro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo essere finito in carcere, Reid (Matthew Andrew Gubler) inizia il suo percorso dietro le sbarre e riceve lo stesso trattamento degli altri detenuti. Viene inserito in un braccio in cui sono presenti dei criminali considerati pericolosi, che impiegano pochi minuti prima di prenderlo di mira. Nel frattempo, Garcia (Kirsten Vangsness) organizza un planning preciso per il necessario da destinare al profiler e i turni per le visite. Scoprono solo in quel momento che lo hanno destinato al penitenziario e che c'è un nuovo caso in arrivo. Un uomo ed una donna sono infatti stati aggrediti con dell'acido in due momenti diversi, un evento collegabile ad altre due persone e fatto in modalità i dentiche. Dopo aver fatto un'analisi delle vittime, i profiler concludono che l'SI è un narcisista che fa parte della maschiosfera, un gruppo nato su internet che vuole invertire il ruolo delle donne sempre più predominante e che è stato rifiutato dalle prede di turno. Quella notte, Reid viene prelevato e imbavagliato da un gruppo di detenuti, pronti a togliergli un occhio con un'arma artigianale, ma viene salvato dall'intervento inaspettato di Calvin Shaw (Harold Perrineau), un ex agente federale che ha ucciso la sua informatrice. Dopo aver preso dei contatti con la maschiosfera, il BAU riesce a risalire Alan Crawford (Erich Lane) grazie alle informazioni ottenute da George (David Futernick), un suo ex amico ora fidanzato. JJ (A.J. Cook) decide di fare visita a Reid per distrarlo e lo informa del nuovo caso su cui sta indagando la squadra. Un SI ha infatti aggredito diverse donne ed ha spaccato loro tutte le ossa del corpo. Mentre si trovano sul posto, la madre di un adolescente consegna il diario del figlio alle autorità, in cui diverse pagine sono piene di estrema violenza e rivela di essere convinta che sia il killer che stanno cercando. Il cerchio si stringe quindi a Daniel Allen White (Aidan Bristow), dopo aver compreso che agisce grazie all'uso dell'MDMA. Intanto, J.J. riferisce alla squadra che è necessario far uscire Reid di prigione al più presto prima che perda la sua lucidità. Il profiler è stato informato infatti che le sue analisi del sangue non hanno rivelato tracce di scopolamina, l'unico particolare che avrebbe potuto confermare la sua tesi su Graffio. Dopo aver realizzato che White crea la droga in via artigianale e dato il crescendo della sua furia omicida, la squadra riesce a rintracciare l'SI.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 17 "NELL'OSCURITÀ"

Il BAU si trova ad indagare su alcuni casi di omicidio avvenuti nel Vermont e collegabili a due diversi tipi di SI. I profiler riescono infatti ad individuare due diversi tipi di modus operandi, il primo meticoloso e preciso nel non lasciare alcun tipo di tracce genetiche sulle scene del crimine. Le sue prede preferite sono i cacciatori, a cui spara al cuore grazie ad un'arma che ricopre le lunghe distanze. Il secondo SI agisce invece in modo casuale e colpisce le sue vittime durante le incursioni notturne nelle loro case. L'unico fattore che collega i due serial kiler è l'abitudine di entrambi di colpire al cuore, un elemento che spinge il BAU a credere che in realtà il killer sia uno solo.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 OTTOBRE 2017, EPISODIO 18 "IL LATO OSCURO"

Rossi decide di andare a fare visita a Reid in carcere sotto insistenza di Emily. Il resto della squadra invece raggiunge New York per indagare su un nuovo caso collegato alla scomparsa della 16enne Katie Hammond. I profiler collegano il rapimento ad altri due cai freddi, in cui le vittime sembrano avere molte somiglianze con la ragazza. L'SI ha trattenuto i corpi delle due precedenti vittime per diverse settimane, prima di lasciarli in un posto pubblico e risultano privi di sangue sia nella fase precedente alla morte che in seguito. Con il tempo contrario, la squadra dovrà trovare Katie ancora viva prima che i giorni a disposizione dell'SI siano terminati.

