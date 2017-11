DANIELE BOSSARI IN CORSA PER LA VITTORIA / Filippa Lagerback chiede ai fan un gioco leale (GfVip 2)

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Prosegue l'avventura al Grande Fratello Vip 2 di Daniele Bossari, una delle vere sorprese di questa edizione del reality show di Canale 5. Dopo un inizio abbastanza complicato, durante il quale l'ex conduttore di Mistero ha rischiato più volte l'eliminazione, qualcosa è cambiato sia all'interno della casa che tra i telespettatori da casa. Bossari si mantiene saldamente al secondo posto nella classifica dei preferiti, dimostrando di essere l'unico gieffino in grado di confrontarsi con lo strapotere di Giulia De Lellis. Ma se quest'ultima è amatissima nei social network, dove può contare di schiere di fan iscritti alle sue tantissime fanpages, ben diverso è il caso di Daniele che solo di recente è riuscito ad entrare nelle grazie del popolo del web. Difficile fare i conti con un Titano come l'ex corteggiatrice di Uomini e donne? È ciò che pensano i sostenitori del conduttore di Italia 1, convinti che la moglie Filippa Lagerback debba intervenire per riportare alla pari questo scontro apparentemente insormontabile.

Daniele Bossari e la proposta di alcuni fan

All'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari è senza dubbio uno dei favoriti per la vittoria finale. Contro di lui, però, continua ad apparire insuperabile l'affetto del popolo del web nei confronti di Giulia De Lellis, regina incontrastata di Instagram e Facebook. Per questo qualche ora fa una fan ha proposto a Filippa Lagerback, moglie di Daniele, di correre ai ripari chiamando in causa il mondo della musica tanto caro al conduttore. Bossari può contare su amicizie illustri che potrebbe sostenerlo, chiedendo ai propri followers di votarlo (e sfruttando lo stesso meccanismo in varie circostanze utilizzato da Belen Rodriguez a favore dei fratello Cecilia e Jeremias). La reazione della signora Bossari però non si è fatta attendere, in risposta a tale consiglio: "Mi piacciono le cose fatte bene in maniera naturale e sincera, Jovanotti e Saturnino hanno ‘rigrammato’ quando cantavano SoleLuna, Alessio Bernabei ha espresso il suo sostegno… Credo siano già cose straordinarie. Grazie per il tuo pensiero". Per la modella, dunque, le cose devono essere fatte per bene senza sotterfugi o interventi dall'esterno che porterebbero ad una vittoria non completamente merita. Una decisione più che onorevole, ma basterà per portare Daniele Bossari sul trono del Grande Fratello Vip 2?

