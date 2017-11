DANIELE BOSSARI/ Il cambiamento e il divertimento all’interno della Casa (Grande Fratello Vip 2017)

Il Grande Fratello Vip 2 trascorre con il sorriso per Daniele Bossari, che nelle ultime settimane sta riuscendo ad affrontare le pesanti giornate con maggiore leggerezza

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2 trascorre con il sorriso per Daniele Bossari, che nelle ultime settimane sta riuscendo ad affrontare le pesanti giornate con maggiore leggerezza. Un fioretto che il conduttore aveva fatto la settimana precedente e che è riuscito a mantenere con determinazione. I fan hanno notato infatti che Bossari è riuscito ad allontanare l'alone di tristezza e malinconia che lo aveva circondato nelle prime settimane di reality, mentre ora è possibile trovarlo spesso in prima linea per divertirsi. Fra campionato di tappi e sfide culturali, il concorrente è riuscito a trovarsi spesso protagonista. Persino durante la festa di Halloween, dove i telespettatori che sono rimasti svegli fino a tarda notte, giurano di averlo visto nudo in piscina con Corinne Clery e Lorenzo Flaherty. Durante la notte delle streghe, la Casa è diventata un'occasione in più per divertirsi e festeggiare e qualche drink di troppo ha spinto diversi animi a liberarsi da tutti i freni. Il video tuttavia non è disponibile, data la decisione della produzione di oscurare il tutto.

DANIELE BOSSARI, IL SUO SUPPORTO A IGNAZIO MOSER

Daniele Bossari o Giulia De Lellis? Sono questi i nomi che ricorrono più spesso fra i fan del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore è riuscito a conquistare il pubblico non solo per il bullismo subito nelle prime settimane, ma anche alla naturalezza con cui vive le relazioni all'interno della Casa. È evidente agli occhi del pubblico la sua capacità di adattarsi ad ogni situazione, dalla più sorridente a quella più problematica. È stato infatti fra i primi a lanciarsi in supporto di Ignazio Moser, preferendo non contestare la sua intrusione nella relazione fra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, ma anzi riuscendo a provare empatia nei suoi confronti. Bossari ha infatti difeso i sentimenti di Moser, dimostrandogli la propria vicinanza e supporto e diventando per l'occasione un valido consigliere.

LE POSSIBILITA' DI VITTORIA

Daniele Bossari potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 2017? Se la risposta a questa domanda poteva essere positiva fino alla settimana scorsa, adesso è evidente che potrebbe incontrare delle difficoltà. Il concorrente continua a essere uno dei più apprezzati della Casa e non solo per la sua popolarità, ma perché rimane uno dei concorrenti più sinceri e maturi. Sono tanti i fan a supportarlo sui social, nonostante il conduttore sia riuscito ad apparire spesso noioso e appesantito. Un dato che non è sfuggito allo stesso concorrente, vista la sua decisione di agire con maggiore leggerezza ed evitare di lasciarsi colpire in modo diretto da tutti gli eventi negativi della casa. Bossari ha infatti notato l'effetto che hanno su di lui liti e attriti fra gli altri concorrenti ed ha deciso di non lasciarsi coinvolgere. Anche questa sua filosofia, molto lontana da una strategia di gioco, è piaciuta molto al pubblico da casa: se arriverà in finale, ha le possibilità maggiori di poter vincere grazie alla sua genuinità.

© Riproduzione Riservata.