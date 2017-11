Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli/ Pioggia di critiche per la modella: il cantante la difende sui social

Eros Ramazzotti sbotta sui social e interviene per difendere la moglie Marica Pellegrinelli dalle tante accuse sorte a causa di un suo video su Instagram.

06 novembre 2017 Anna Montesano

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Polemica social per Eros Ramazzotti che difende la sua attuale compagna Marica Pellegrinelli dopo commenti critici di alcuni utenti. Andiamo a vedere di preciso cosa è accaduto. Marica Pellegrinelli, come notato da alcuni utenti del web, non posterebbe mai sui social scatti che la vedono insieme ai suoi figli o comunque pensieri dedicati a loro. L'episodio che ha fatto scatenare le polemiche è stato il video postato da lei in cui balla e canta "i wanna dance with somebody". Queste le parole che hanno ferito Eros Ramazzotti da parte di un utente del web: "Io concordo con i pochi commenti giusti, non so se ha incastrato o meno il milionario ma concordo con il fatto che non si vede mai con i figli, andate in giro per l'Italia e per il mondo ad aiutare la gente invece di ballare e di cantare".

EROS RAMAZZOTTI DIFENDE MARICA

Questa la risposta di Eros Ramazzotti: "Cosa ne sai di quello che facciamo per gli altri. Guarda in casa tua e non ci seguire se devi essere così acida". Dopo questo primo scontro arriva l'attacco di un'altra persona: "Mate con i tuoi bimbi non ci sei mai? Ma non non lavori? Ma che mamma sei! Povero Eros". La nuova replica del cantante non si fa attendere: "Non preoccuparti che con i nostri figli ci stiamo più di quanto pensi ed io non sono "povero" perchè lei è la mia ricchezza". Nei messaggi successivi ognuno si è schierato con o contro Eros Ramazzotti. Sta di fatto che le polemiche sul web corrono davvero veloci ed Eros Ramazzotti non ha resistito ad alcune accuse davvero ridicole.

