Ester Glam/ Uomini e donne, lascerà il programma dopo le risposte di Paolo Crivellin?

Momenti ad alta tensione oggi in studio a Uomini e donne dove Ester Glam dovrà fare i conti con una sgradita sorpresa: una nuova corteggiatrice prenderà il suo posto nel cuore di Paolo?

06 novembre 2017 Hedda Hopper

Ester Glam

Sarà la sua versione riccia che troveremo in studio oggi a Uomini e donne. Il trono classico apre la settimana in compagnia del programma e le discussioni non mancheranno soprattutto quando si parlerà di Ester Glam. La bella corteggiatrice sarà ancora al centro della nuova puntata del programma e, in particolare, quando si parlerà di Paolo Crivellin e delle sue ultime esterne. Proprio la bella corteggiatrice è riuscita a sorprendere il tronista nella scorsa puntata presentandosi a Torino per un'esterna di grande complicità e sintonia che ha lasciato sperare il pubblico che il momento della scelta fosse finalmente vicino e, soprattutto, favorevole alla corteggiatrice ma così non sarà, almeno per il momento. Ester ha affermato di trovarsi bene, anzi sempre meglio, con Paolo e anche lui lo ha confermato ma qualcosa sta per cambiare.

PER ESTER GLAM IL PROGRAMMA FINISCE OGGI?

Gianni Sperti e Mario Serpa sono pronti a ricredersi su Ester Glam ma anche Paolo potrebbe farlo visto che l'arrivo di una nuova corteggiatrice potrebbe cambiare le cose. Proprio la sua uscita con lei, gli abbracci che gli ha dato e quello che ha detto, faranno infuriare Ester che, fino a questo momento, sembrava l'unica che sta davvero corteggiando il tronista nello studio di Uomini e Donne. I fan attendono con ansia la puntata di oggi per vedre Paolo insieme alla nuova corteggiatrice e capire se sarà davvero in grado di minare il rapporto che lui ed Ester hanno costruito con così tanta fatica. Avranno le prove che cercano in questa nuova puntata del programma?

© Riproduzione Riservata.