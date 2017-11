FAMIGLIA DI IGNAZIO MOSER vs DOMENICA LIVE/ Video, “Attacco mediatico, vergognoso e senza diritto di replica”

Famiglia di Ignazio Moser contro Domenica Live: missiva indirizzata a Barbara d'Urso dopo la parentesi e l'intervista allo zio trasmessa nell'ultima puntata del programma.

06 novembre 2017

Ignazio Moser, Domenica Live sotto accusa

Nell'ampia parentesi dedicata ai protagonisti di Domenica Live, nella puntata di ieri è stato riservato anche uno spazio ad Ignazio Moser, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip al centro della polemica per via della sua nuova relazione intrapresa nei giorni scorsi con Cecilia Rodriguez, a distanza di poche ore dalla sua rottura con Francesco Monte. Ignazio al momento rappresenta certamente il gieffino più chiacchierato e criticato fuori dalla Casa per una serie di atteggiamenti ed esternazioni che non sarebbero affatto piaciuti a molti spettatori del reality e sulla scia della polemica anche Barbara d'Urso ha voluto cavalcare l'onda recandosi direttamente nel paese del trentino per raccogliere le opinioni di amici e parenti. Purtroppo però, il giovane ciclista ne è uscito nuovamente con le ossa rotte in quanto uno zio, ai microfoni della trasmissione Mediaset non avrebbe fatto emergere un profilo apprezzabile del neo fidanzato di Cecilia, lasciando intendere da una parte la sua poca bravura sportiva e dall'altra la sua tendenza a collezionare molte donne, come era già emerso dalle parole dello stesso 25enne ai suoi amici di avventura. L'uomo, parlando dell'Ignazio ciclista lo ha definito "niente di eccezionale". "E' andato forte con le donne, non con la bicicletta", ha aggiunto lo zio, che forse non ha affatto contribuito a riabilitare l'immagine del nipote. E sul chiacchierato triangolo Rodriguez-Monte-Ignazio, l'uomo aveva aggiunto: "Ma sicuri che ha perso la testa? Per me ci gioca". Dopo le esternazioni dello zio anche in studio non sono mancati i commenti degli ospiti di Barbara d'Urso, a partire da Simona Izzo che ha ironizzato: "Ignazio secondo me monta sulle fidanzate come fosse una bicicletta e ne cambia una ogni giorno". Il riferimento è al fatto che, a detta dell'attrice, lo avrebbe visto in precedenza corteggiare Aida Yespica e poi Ivana ancor prima della sorellina di Belen.

FAMIGLIA DI IGNAZIO MOSER, LA “MISSIVA” INDIRIZZATA A BARBARA D’URSO

Il "processo" a Ignazio Moser nel corso della trasmissione Domenica Live, però, non è affatto piaciuto alla sua agenzia che, parlando a nome della famiglia, è intervenuta via Instagram mandando un messaggio tramite le sue Storie direttamente a Barbara d'Urso e denunciando un "attacco mediatico, vergognoso e senza diritto di replica" nei confronti del concorrente del Grande Fratello Vip. "Alcuni dei tuoi opinionisti hanno utilizzato parole che hanno superato la necessaria e dovuta continenza espressiva nel loro diritto di critica e ne risponderanno nelle opportune sedi", si legge nella "missiva" indirizzata alla conduttrice. A detta dell'agenzia, ad essere intervistati non sarebbero stati dei veri amici del ragazzo ma "semplici concittadini del luogo di nascita del padre e non di Ignazio". La stessa famiglia del 25enne non avrebbe riconosciuto, infatti, nessuno tra gli amici o semplici conoscenti del giovane. Quindi viene accusata la trasmissione di fare "disinformazione non vera ma soprattutto non verificata". Da qui l'invito a parlare con i "veri" amici di Moser. E in merito alle esternazioni dello zio, l'agenzia prende le distanze pubblicamente asserendo che l'uomo avrebbe fatto "erroneamente e maldestramente passare un messaggio non corretto.

Si legge ancora: "Questo modo di far notizia sta scatenando un odio senza senso nei confronti dei ragazzi che va fermato il prima possibile". Sarebbe stata così denigrata l'immagine di un ragazzo di 25 anni "con illazioni al limite del diffamatorio". Quindi, tra le righe, si intende l'intenzione di far finire prima del tempo l'esperienza a Ignazio: "Lo state dipingendo come quello che non è... e se la Rete vuole che continui a stare nella casa del GFVip e partecipare a questo gioco ci aspettiamo atteggiamenti diversi o quanto meno super parte di opinionisti e personaggi sui vostri canali". Quindi, la stessa agenzia confida nel diritto di replica che, come sappiamo, Barbara non ha mai negato a nessuno.

