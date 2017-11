Fabrizio Frizzi, come sta?/ Ultime notizie, Romina Power e Antonella Clerici: i messaggi d’affetto

Fabrizio Frizzi, come sta? Le ultime notizie sulle condizioni di salute del conduttore Rai e i messaggi di affetto da parte di due colleghe ed amiche: Romina Power e Antonella Clerici.

06 novembre 2017 Emanuela Longo

Fabrizio Frizzi

Sono passati alcuni giorni da quando Fabrizio Frizzi è stato colto da una lieve ischemia durante la registrazione di una puntata del suo programma di RaiUno, L'Eredità. Da allora è stato necessario il ricovero in ospedale, presso l'Umberto I di Roma, rappresentando un allontanamento temporaneo dal piccolo schermo. La sua assenza, però, si fa sentire e non poco e la mancanza di notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute, per esplicita richiesta della famiglia che ha espresso il volere di non diffondere bollettini medici per salvaguardare la privacy del proprio caro, ha destato una certa preoccupazione presso i suoi numerosissimi estimatori che continuano a cercare notizie sul web circa le sue attuale condizioni di salute. Accenni di miglioramento, tuttavia, sono giunti negli ultimi giorni da parte di direttore generale della Rai, Mario Orfeo, così come dal collega e amico Carlo Conti che ha preso il suo posto a L'Eredità. Sono poi tanti i colleghi che in queste ultime settimane hanno espresso la propria vicinanza tra cui Romina Power, che con Frizzi ha condotto la trasmissione Per tutta la vita. "Mando pensieri positivi di pronta guarigione al mio "co pilota " preferito di tante trasmissioni!", ha detto l'ex moglie di Al Bano, postando sul social una fotografia che la immortala insieme a Fabrizio.

ANTONELLA CLERICI ED IL SUO SALUTO AFFETTUOSO

Ad unirsi al corso di messaggi di solidarietà ed affetto nei confronti di Fabrizio Frizzi è stata anche Antonella Clerici, padrona di casa de La Prova del Cuoco, la quale ha rivolto un pensiero al conduttore nel corso di una sua recente intervista per il settimanale Nuovo. "Fabrizio per me non è solo un collega, ma un amico fraterno; siamo tutti con lui e lo aspettiamo presto, perché gli studi tv sono vuoti senza il suono della sua risata", ha detto la Clerici, rimarcando anche la natura amichevole e non solo professionale del rapporto che la lega al buon Frizzi. E nel giorni scorsi non erano mancati messaggi simili anche da parte di Gerry Scotti, suo "rivale" in tv ma anche di Lamberto Sposini, anche lui vittima di un brutto malore prima di una diretta televisiva e poi lo stesso Carlo Conti. Era stato quest'ultimo a prendere le redini del programma, nella speranza di poter presto restituire le chiavi al vero padrone di casa.

