Federica Benincà / L'ex di Marco Cartasegna ha trovato l'amore: ecco chi è il suo fidanzato

Federica Benincà dopo la storia con Marco Cartasegna ritrova l'amore: ecco chi è il suo fidanzato che lei voleva "tenere nascosto" dalle telecamere, tutti gli indizi utili rivelano il nome.

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Federica Benincà ha trovato l'amore. Lui si chiama Stefano Pasqua e lo scoop ha preso vita grazie alle talpe del VicoloDelleNews. L'indizio è arrivato tramite le Instagram Stories di lei, quando del suo nuovo fidanzato si vedeva solo un braccio tatuato. Da questo (non chiedeteci come!), si è risalito al profilo del giovane che, secondo quanto dichiarato dall'ex corteggiatrice, dovrebbe essere un suo vecchio amico di compagnia. Anche lui torinese come la ragazza, finalmente dopo Marco Cartasegna, si volta pagina con un sorriso e la voglia di ricominciare. Nel frattempo, la Benincà ospite di Radio Radio, ha affermato che se tornasse indietro, direbbe di "no" all'ex tronista. Federica, chiacchierando con la conduttrice del programma radiofonico, ha mostrato moltissima maturità, augurando alla coppia ogni bene, nonostante tutto. Questo testimonia il tipo di carattere e atteggiamento avuto dalla Benincà, decisamente differente dalla rivale che invece, ha voluto sempre lanciarle delle frecciatine tramite i social network.

Federica Benincà di nuovo innamorata: ecco le parole che non ti aspetti

Federica Benincà, trovando ancora l'amore tra le braccia del nuovo fidanzato Stefano Pasqua, ha affermato di non provare alcun rancore per Marco e Soleil. Ed anzi, nel corso dell'intervista in radio, ha avuto modo di affermare che: “Magari hanno sbagliato ad affrontare così la cosa perché non sono stati trasparenti e limpidi con le persone vicine a loro, ma se sono innamorati sono contenta per loro! […] A Soleil ho volto davvero tanto bene, l’ho portata nella mia famiglia, avevamo avuto subito un feeling e per certi versi la sentivo molto simile a me. Ho patito molto il fatto che non mi abbia detto di Marco, ma non che stia con lui, perché avrei potuto accettare che si fossero innamorati, ma non il modo in cui mi ha trattato, l’ho vissuta come una mancanza di rispetto e quella non la perdono tanto facilmente. Ma ribadisco, non ce l’ho con lei perché stanno insieme, ma perché lei mi diceva di essere ferita e schifata dal mio comportamento quando le ho chiesto spiegazioni, perché un’amica me le avrebbe date e io di fronte alla verità l’avrei anche difesa a spada tratta”. Tutto bene ciò che finisce bene!

