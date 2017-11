Francesco Monte / Ancora innamorato di Cecilia: “ma non la perdonerei!”, nuova stoccata a Moser (GF Vip 2)

Francesco Monte rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2 per un nuovo confronto con Cecilia Rodriguez? Intanto confessa: "Io la amo ancora"

06 novembre 2017 Anna Montesano

Francesco Monte

Francesco Monte, anche nel corso della sua lunga ospitata di ieri a Domenica Live, ha dimostrato la sua grande coerenza rifiutandosi di vedere le ultime immagini della neo coppia Cecilia-Ignazio nella Casa di GF Vip. Dalla sua bocca sono emerse solo parole di grande rispetto nei confronti della sua ormai ex fidanzata, della quale ha ammesso di essere ancora innamorato ma di non riuscire a perdonarla per ciò che ha fatto nelle ultime settimane. Francesco ha quindi spiegato quali fossero i "problemi" che a detta di Cecilia avrebbero determinato la sua decisione di rompere con lui. Cose banali, come ad esempio il fatto che l'ex tronista non gradisse vederla ballare sui tavoli: "Questi erano gli argomenti delle nostre discussioni quotidiane ma ci sta… io non volevo cambiarla", ha ammesso al cospetto di Barbara d'Urso. Alla domanda della conduttrice se per caso lei si sia davvero innamorata del ciclista, Monte ha replicato: "Si è innamorata della situazione non di Ignazio". Quindi la stoccata a Moser, verso il quale chiaramente non ha manifestato alcun sentimento di stima: "La cosa che mi ha toccato è stata la frase che ha detto lui dopo i momenti d’intimità ha parlato di essersi 'svuotato' dopo giorni di astinenza". A fargli davvero male dell'intera vicenda, però, è quell'odio che sui social si sta diffondendo nei confronti della ragazza che ancora ama ma con la quale, ora, farebbe fatica a tornare insieme e a dimenticare tutto il dolore che gli sta provocando. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVO CONFRONTO NELLA CASA?

Francesco Monte potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip 2 per un nuovo chiarimento con Cecilia Rodriguez. Dopo la scorsa settimana, quando si parlava soltanto di dubbi nella loro relazione e di un avvicinamento di lei ad Ignazio Moser, le cose sono cambiate. Cecilia ha abbandonato ogni freno e ha deciso di vivere questa storia col ciclista senza rimorsi. Tra i due prima baci poi nella suite la prima notte d'amore. Il pubblico si chiede allora cosa ne pensi Francesco e soprattutto se sia pronto a rivedere Cecilia per dirle una volta per tutte ciò che pensa, soprattutto visto quello che è accaduto subito dopo il loro incontro in diretta. Francesco ha comunque rotto il silenzio in una sola occasione da allora e per difendere Cecilia dai tantissimi insulti ricevuti sui social.

"IO LA AMO ANCORA"

E anche in questa occasione Monte ha ribadito di amarla ancora, nonostante tutto: "Questa cosa deve finire, è indecorosa, irrispettosa e bruttissima. Siamo tutti esseri umani e non sta a nessuno giudicare gli altri. Nella mia situazione non ho giudicato io, figuriamoci gli estranei. Il sostegno o l’antipatia verso una persona lo si può dimostrare anche utilizzando un linguaggio appropriato. - ha scritto Francesco su Instagram, per poi aggiungere - Per quanto mi riguarda, Chechu è sempre la persona che ho amato e che amo, e fa male anche a me leggere queste cose abominevoli. Il rispetto è sempre alla base di tutto. Bisogna calmarsi. È proprio vero che l’odio genera odio".

NUOVO CONFRONTO AL GRANDE FRATELLO VIP 2?

È ben chiaro che Francesco Monte abbia ancora dei sentimenti forti per Cecilia e, nonostante lei sia ormai totalmente presa da Ignazio, lui non può negare di essere ancora legato a lei. Da lunedì, quando si parlava di chiare tutto fuori e parlare bene della cosa, le cose sono cambiate e i dubbi di Cecilia cancellati. Quello che rimane da chiarire sono però i gossip che circolano sul Francesco Monte, secondo i quali avrebbe avuto una relazione parallela per molto e quindi sarebbe stato lui il primo a tradire nella coppia. Tutti questi dubbi verranno sciolti proprio nel corso della nuova diretta?

