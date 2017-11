Francesco Moser/ Il padre di Ignazio: “Cecilia Rodriguez? Ha avuto tante ragazze…” (Grande Fratello Vip)

Francesco Moser, il padre di Ignazio avverte: “Cecilia Rodriguez? Ha avuto tante ragazze…”. L'ex ciclista fatica anche a digerire la partecipazione del figlio al Grande Fratello Vip 2

06 novembre 2017 Silvana Palazzo

Francesco Moser, Il padre di Ignazio

Anche Francesco Moser si è espresso sulla storia d'amore tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez nata all'interno del Grande Fratello Vip. Il celebre ciclista sta seguendo il figlio dentro la casa più spiata d'Italia, ma non si è sbilanciato sul rapporto che i due concorrenti stanno costruendo: «Di ragazze ne ha avute più d'una, non possiamo pensare a tutte», ha tagliato corto nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Parlando invece della scelta del figlio di partecipare al reality show, Francesco Moser ha ammesso di non essere stato felice nell'apprendere che Ignazio sarebbe stato uno dei concorrenti. Prima di entrare nella casa di Cinecittà era infatti impegnato nel portare avanti l'azienda vinicola di famiglia, quindi suo padre è ora scettico al riguardo: «Entrare in quel settore lì è difficile ed è dura soprattutto restarci, bisogna essere capaci. Fino a due anni fa correva, ora si occupa delle vendite: io spero che dopo questa cosa qui torni a farlo. Quello è un lavoro sicuro, il resto chissà…».

FRANCESCO MOSER, “ IGNAZIO, PRENDITI LE TUE RESPONSABILITÀ ”

Francesco Moser non fa mai il nome di Cecilia Rodriguez, accomunandola alle altre ragazze che il figlio Ignazio ha "collezionato" finora. Ha invece le idee chiare sulla decisione del giovane di partecipare al Grande Fratello Vip e in particolare sulle sue ambizioni circa il mondo dello spettacolo. «È stata una scelta sua, ha 25 anni, è grande, non potevamo mica vietarglielo. Finché è lì dentro, bene, poi però vedremo le conseguenze», ha subito messo in chiaro il famoso ciclista, evidentemente non entusiasta di vedere il figlio al Grande Fratello Vip. Insomma, il padre di Ignazio Moser prova a tenere il figlio con i piedi per terra, dopo aver visto che non è stato in grado di ripercorrere le sue orme. Qualche settimana fa Moser senior ha scritto una lettera al figlio, invitandolo senza mezzi termini a cominciare ad assumersi le sue responsabilità, senza fare mistero del fatto che non crede che sia il caso per il figlio di proseguire il cammino nel mondo dello spettacolo. Non può certo vietare nulla al figlio, ma aspetterà l'uscita dalla casa per consigliarlo.

LA LETTERA DI FRANCESCO MOSER PER IL FIGLIO

Francesco Moser nei giorni scorsi ha consegnato a Sorrisi una lettera il figlio Ignazio, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Un'esperienza «strana», così la definisce l'ex ciclista, che non è abituato né a guardare la televisione né il figlio attraverso essa. «Come tutti i giovani della tua età, anche tu hai avuto tutto. Ma nella vita non tutto è dovuto: la paga non viene dal cielo, viene dal lavoro, dal lavoro fatto bene. Bisogna impegnarsi e migliorare. Sempre. Solo così diventi davvero importante, sennò rimani come tutti gli altri», ha scritto Moser senior per ricordare al figlio cosa conta davvero nella vita, invitandolo a non dimenticare l'importanza dei sacrifici. «Quanto mi piacerebbe averli tutti qui i vip, qui a Trento, in campagna, tra le vigne, a faticare sotto la mia direzione!», scrive ancora Francesco Moser. Infine, una tiratina d'orecchie sulla sua vita sentimentale: «Tu sei ancora giovane, ma non puoi continuare a cambiare ragazze. Prima o poi devi averne una sola e basta».

