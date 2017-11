GIULIA DE LELLIS/ In preda alla nostalgia e ai dubbi sul suo fisico (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis, concorrente del Grande Fratello Vip 2017, sembra essere in preda alla nostalgia e ai dubbi sulla sua forma fisica a seguito dell'ingresso nel reality

Giulia De Lellis, Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2017 scorre senza troppi problemi per Giulia De Lellis, che nell'ultima puntata ha potuto accantonare i noti attriti con Alfonso Signorini. La concorrente si è dimostrata infatti più leggera rispetto all'ultimo scontro con il giornalista, riuscendo persino a divertirsi nella sfida con Raffaello Tonon. Un gioco che ha sottolineato ancora di più le lacune culturali della De Lellis, soprattutto se si considera che molte delle domande che le sono state fatte erano già state chiarite durante i giochi precedenti. La concorrente tuttavia ha dimostrato di riuscire a stare al gioco, persino in previsione dello scontro con la pancia, usata dalla produzione come penalizzazione. Nella fase delle nomination, Giulia ha invece deciso di votare Corinne Clery, ma solo perché è una delle ultime arrivate nella Casa e quindi fra le concorrenti con cui ha avuto modo di interagire di meno. L'evento mette tuttavia in luce il fatto che la ragazza abbia voluto evitare ancora una volta di sfavorire qualcuno della sua cerchia più stretta, come Aida Yespica e Luca Onestini, con cui ha stretto un legame particolare. Un episodio che tra l'altro si era manifestato già nella precedente diretta e che continua a essere la strategia di gioco di tutti i concorrenti più giovani.

GIULIA DE LELLIS, I DUBBI SULLA SUA FORMA FISICA

La nostalgia e i dubbi sembrano essersi impossessati di Giulia De Lellis, che negli ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2 sembra aver adottato un comportamento strano. In seguito a un malore improvviso avvenuto durante una notte di due settimane fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dimostrato una grande ripresa e allo stesso tempo una lenta scivolata verso il baratro della tristezza. Sono stati infatti diversi i momenti in cui si è isolata rispetto agli altri concorrenti, delusa anche dal non aver potuto salutare Andrea Damante nel corso dell'ultima diretta. Anche se nei suoi pensieri non ci sono dubbi o ripensamenti riguardo alla relazione con il fidanzato, Giulia è stata colta da vere e proprie ossessioni verso la sua forma fisica, che a suo dire sarebbe peggiorata proprio con il suo ingresso nella Casa. A tranquillizzarla ci hanno pensato Lorenzo Flaherty e Jeremias Rodriguez, mentre Ignazio Moser si è offerto di aiutarla negli esercizi quotidiani.

LE CHANCE DI VITTORIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Giulia De Lellis potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 2? Per molti telespettatori la sua vittoria finale potrebbe essere addirittura certa, soprattutto se si analizza la preferenza registrata durante il televoto flash. La concorrente si è infatti confermata la più gradita dal pubblico, riuscendo a superare il 30% di voti e distaccandosi dagli altri protagonisti di molti punti. Se preso singolarmente, questo dato potrebbe confermare quanto ipotizzato da molti sulla sua probabile vittoria, ma è anche significativo notare come sui social non sia fra le più benvolute. Anzi, sono tante le critiche che ogni giorno emergono nei gruppi dedicati al reality, in cui a Giulia viene contestato ogni minimo gesto. Dalla mancanza di conoscenza di determinati eventi storici o geografici fino al look scelto per le puntate, senza dimenticare anche la forte presenza di dialoghi frivoli con gli altri concorrenti. Questa spaccatura fra ciò che emerge al televoto e ciò che invece accade sui social non permette alla fine di poter fare una previsione certa di come andranno le cose, dato che è possibile che la De Lellis si ritrovi a perdere in nomination, dove di sicuro verranno raccolti i voti di molti più telespettatori rispetto a quelli registrati nella votazione flash.

