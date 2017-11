GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 6 novembre 2017: Amelia sotto ai ferri. Riuscirà a guarire?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 6 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith decide di aiutare Nathan per trovare il figlio di Megan. Sofia torna a casa!

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 6 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 4°, dal titolo "È stata una vera sorpresa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amelia (Caterina Scorsone) decide di convocare il suo ex mentore ed attuale Direttore di Neurochirurgia all'università per un consulto sul tumore. Tom Koracick (Dr. Tom Koracick) tuttavia crede che la sua auto-diagnosi sia solo una follia e che sia dovuta all'influenza del tumore sulle sue capacità cognitive. Nel frattempo, Meredith (Ellen Pompeo) continua ad avere dei problemi con gli specializzandi, mentre la Bailey (Chandra Wilson) viene convocata da Harper Avery (Chelcie Ross) per via delle sue ultime decisioni nell'ospedale. Amelia decide di coinvolgere alla fine Richard (James Pickens Jr.), mentre Arizona (Jessica Capshaw) tratta una giovane paziente incinta ed affida a Ben (Jason George) il compito di monitorarla fino al parto. Più tardi, Meredith approfitta del ricovero del dottor Carr (Bill Smitrovich) per confidargli gli ultimi sviluppi su tutte le sue peripezie amorose, compresa la proposta di Nathan (Martin Henderson) a Megan (Abigail Spencer). Subito dopo, Nathan e Maggie (Kelly McCreary) annunciano di voler usare una tecnica pericolosa per rimuovere il coagulo dal terapeuta, spingendo Meredith a contestare la loro decisione. Richard invece cerca di dimostrare ad Amelia di comprenderla, dato che anche lui in passato ha avuto un tumore al cervello, mentre Carina (Stefania Spampinato) suggerisce una delle sue tecniche per agevolare il parto della paziente di Arizona. La sorella di DeLuca (Giacomo Gianniotti) crede infatti che stimolare i nervi uterini della donna potrà agevolare il travaglio e ridurre la tempistica. Nel frattempo, Harper decide di licenziare la Bailey nonostante il parere opposto di Jackson (Jesse Williams) e la madre dopo aver minacciato di ritirare i finanziamenti della fondazione. Meredith invece decide di parlare con Carr, riuscendo a capire che il vero problema è quanto è successo fra lei, Nathan e Megan. Affronta quindi il medico e lo spinge a dimostrare alla fidanzata quanto la ami, lottando per averla al suo fianco e senza mettere in dubbio i suoi sentimenti. Quella sera, Jo decide di fare il passo successivo nella relazione con Alex e gli propone di ritornare a casa in via definitiva. Amelia invece decide di rivelare la verità a Owen (Kevin McKidd) semplicemente mettendogli di fronte l'ecografia del suo cervello. Lascia quindi che la aiuti a fare l'accettazione e i primi prelievi, diventando a tutti gli effetti una paziente dell'ospedale. Jackson invece decide di andare contro corrente rispetto al nonno, che intanto ha un infarto e muore, e grazie alla madre ottiene che la Bailey venga rimessa al suo posto.

ANTICIPAZIONI 6 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 4 "È STATA UNA VERA SORPRESA"

Amelia viene sottoposta ad un'operazione delicata per rimuovere il tumore dal cervello, che riesce con successo. Nei giorni successivi tuttavia inizia a sperimentare diverse complicazioni al centro di comunicazione ed alla memoria. La neurochirurga inizia infatti a parlare solo francese. Nel frattempo, Richard decide di invitare Maggie ad una cena di famiglia a casa di Catherine, dove la donna rivela quale sarà l'eredità che Jackson riceverà grazie alla morte del nonno. La Bailey e Richard decidono poi di fare una serie di colloqui per trovare nuovi specializzandi, ma non riescono a trovare candidati soddisfacenti. Meredith e Nathan decidono invece di unire le forze per fare in modo che Farouk, il figlio adottivo di Megan, possa raggiungere l'America, mentre Amelia e Owen iniziano a riflettere sulla possibilità che il loro matrimonio sia stato influenzato dal tumore della donna. Nel frattempo, Arizona scopre dall'ex moglie che Sofia vuole ritornare a casa, mentre Jo realizza quanto controllo abbia ancora l'ex marito su di lei.

