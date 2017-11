GIORGIA, UOMINI E DONNE / Chi è la corteggiatrice di Paolo Crivellin? Scontro con Ester in studio

Uomini e Donne, chi è Giorgia, la nuova corteggiatrice di Paolo Crivellin al Trono Classico? Brutte notizie per Ester e Angela: tutto sta per cambiare...

06 novembre 2017 - agg. 06 novembre 2017, 15.18 Anna Montesano

Giorgia, uomini e donne

"Movenze da antipatica, faccette e mezzi sorrisetti, si sente chissà chi...forza Ester" è questo il commento di un telespettatore dopo aver visto la prima esterna du Giorgia. La corteggiatrice è uscita con Paolo Crivellin che ha subito sottolineato di essere rimasto incuriosito dal suo essere snob e sopra le righe. Il comportamento della corteggiatrice non è proprio piaciuto al pubblico a casa che ha iniziato a criticare la nuova arrivata. Stessa impressione quella avuta da Ester Glam, che ha subito risposto alle dichiarazioni fatte da Giorgia in esterna con Paolo. "Ester è solo come un'amica, Angela invece la vedo inutile, senza personalità" sono state infatti le parole della corteggiatrice verso le sue rivali; parole che in studio scatenano inevitabilmente lo scontro! (Anna Montesano)

CHI È GIORGIA, CORTEGGIATRICE DEL TRONO CLASSICO

Si movimenta il trono classico di Uomini e Donne con l'arrivo di una corteggiatrice che probabilmente darà molto filo da torcere alle sue riveli. Lei è Giorgia, corteggiatrice di Paolo Crivellin, che nella puntata di oggi conosceremo meglio. Non sappiamo infatti ancora molto della corteggiatrice: lunghi capelli castani, fisico mozzafiato e occhi profondi quelli di Giorgia che ha ormai fatto colpo su Paolo Crivellin. La prima esterna palesa infatti subito questo interesse del tronista che defisce Giorgia un pò snob e, proprio per questa sua caratteristica, si dice molto incuriosito da lei. I due si incontrano ai Fori romani e si scambiano molti complimenti, poi lei confessa di essere scesa per Mattia Marciano ma una volta compresi i caratteri dei due tronisti si è sentita più vicina a lui.

GIORGIA CONQUISTERÀ PAOLO CRIVELLIN?

Giorgia definisce Paolo più intelligente e il feeling tra i due è davvero forte e infastidisce non poco le rivali in studio. Una conoscenza quella tra Paolo e Giorgia destinata a continuare nel migliore dei modi e a creare grosso scompiglio tra le rivali Angela ed Ester. Nelle prossime puntate i due si avvicineranno ulteriormente e, all'interno di un cinema, accadrà qualcosa di davvero inaspettato, soprattutto valutando il percorso con le altre e il fatto che per Paolo e Giorgia si tratta della seconda esterna insieme: tra i due, infatti ci sarà (e prima che con tutte le altre) un lungo ed appassionato bacio che cambierà gli equilibri nello studio di Uomini e Donne!

