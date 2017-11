Giulia Cirese/ Chi è la moglie di Massimo Santoro e figlia di Rita Dalla Chiesa

Giulia Cirese, chi è la moglie di Massimo Santoro e figlia di Rita Dalla Chiesa, rimasta sola e con un figlio Lorenzo. Dall'adolescenza all'incontro con il marito.

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia Cirese e Massimo Santoro

Giulia Cirese è la vedova di Massimo Santoro. Figlia di Rita Dalla Chiesa e dell’ufficiale dei carabinieri Roberto Cirese. Giulia va via di casa a 19 anni per dimostrare alla madre di essere in grado di farcela da sola. Nel suo curriculum c’è anche un disco. A Giulia piaceva cantare ma dopo quel disco ha deciso di non continuare con la musica. Giulia, infatti, tempo fa ha raccontato che le piaceva cantare sotto la doccia ma che per la sua timidezza non avrebbe mai potuto fare la cantante. Per anni lavora in radio e in televisione ma sempre dietro le quinte sempre nella segreteria di redazione o come consulente ai testi. Tra le trasmissioni a cui ha lavorato c’è anche Uno Mattina. Negli uffici di Uno Mattina, Gialia Cirese incontra Massimo Santoro, colui che è poi diventato suo marito e padre di suo figlio Lorenzo. Alcuni anni fa, sull’amore con Massimo Santoro, ad Alganews, Giulia Cirese disse: “Ci siamo innamorati ma per pudore, per imbarazzo verso i colleghi ho preferito abbandonare il lavoro. A mio parere era opportuno agire in questo modo. Tempo dopo ci siamo sposati, sono rimasta incinta e adesso faccio la mamma di Lorenzo”.

GIULIA CIRESE, UNA VITA DEDICATA AL MARITO E AL FIGLIO

La morte di Massimo Santoro ha lasciato un dolore enorme in Giulia Cirese che, per amore del marito e della sua famiglia, aveva messo un po’ da parte il lavoro. Quella di Giulia Cirese e di Massimo Santoro è stata una vita piena, intensa. Circondati da tanti amici e dall’affetto della famiglia, hanno vissuto il loro amore lontano dal clamore mediatico. Una famiglia normale, fatta di giornate trascorse insieme e che resteranno sempre nel cuore di Giulia Cirese che, dopo aver fatto per anni la moglie e la mamma, si sentiva pronta per tornare a lavoro. La tragedia che ha colpito la sua famiglia, purtroppo, rimette tutto in discussione. Giulia Cirese, dunque, dovrà farsi forza per superare il lutto e dare la forza necessaria anche al figlio Lorenzo con l’aiuto della madre Rita Dalla Chiesa.

© Riproduzione Riservata.