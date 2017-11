Giulia De Lellis / La lettera per Andrea Damante: parole d'amore o amare? (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis ha scritto una lettera per Andrea Damante nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Parole d'amore o amare quelle della gieffina per il suo fidanzato?

06 novembre 2017 Anna Montesano

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

Sono passati ormai più di 50 giorni da quando Giulia De Lellis è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 e per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne la mancanza del suo fidanzato Andrea Damante si fa sentire sempre più. È la prima volta che si separa da lui per così tanto tempo, visto che da quando si sono scelti nello studio di Canale 5, diventando una coppia, sono rimasti sempre insieme. Giulia ha palesato in più di un'occasione i momenti di difficoltà nella Casa causati dalla mancanza di Andrea, ecco perchè ieri, trovando in casa una penna, ha deciso di scrivere una lunga lettera per il suo fidanzato. "È una lettera d'amore" chiede incuriosita Aida Yespica e la De Lellis annuisce, mentre la regia ci regala uno zoom sulle parole di Giulia, che molto probabilmente verranno lette in diretta questa sera su Canale 5 nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2.

LE PAROLE DI GIULIA SU ANDREA

"Di tutto quello che abbiamo vissuto insieme ricordo solo le cose belle" è una delle frasi che si intravede dalle riprese delle telecamere; Giulia sfoga tutte le sue sensazioni del momento su questi fogli, sensazioni che di recente ha raccontato anche a Luca Onestini, con il quale ha istaurato una bella amicizia. Parole d'amore, sì, ma anche dubbi da parte di Giulia, che ha infatti raccontato: «Il lavoro per lui è una bella priorità, a volte ha messo questo al primo posto come a mezzanotte del mio compleanno, per me era una cosa importante. - e ancora - Ci sono stati dei momenti in cui lui doveva starmi vicino e invece non c’era. Magari a volte avrei avuto il piacere di vedergli fare in alcune situazioni determinate rinunce, che purtroppo a volte non sono state fatte». Quali saranno invece le parole scritte nella lettera per Andrea?

