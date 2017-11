Giuseppe Lama/ Il fidanzato di Aida Yespica la lascia in diretta per il bacio a Jeremias? (GF Vip 2017)

Giuseppe Lama detto "Geppy", il fidanzato di Aida Yespica pronto a lasciarla in diretta al Grande Fratello Vip 2 dopo il presunto bacio dato a Jeremias Rodriguez?

06 novembre 2017 Anna Montesano

"GEPPY" COME FRANCESCO MONTE?

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2 si chiede se nel corso della nuova diretta farà la sua comparsa nella Casa o in studio il fidanzato di Aida Yespica. Sono in molti infatti a chiedersi se Giuseppe Lama, meglio conosciuto come Geppy, deciderà di mostrarsi finalmente al pubblico che ormai ben lo conosce grazie alle confessioni fatte dalla showgirl nella Casa. Il ragazzo che è quindi conosciuto solo per ciò che è stato raccontato da Aida, potrebbe decidere di presentarsi ufficialmente al pubblico italiano dopo ciò che è accaduto negli ultimi giorni tra la Yespica e Jeremias Roriguez. Che possa ripresentarsi la situazione che la scorsa settimana ha visto protagonista Francesco Monte?

IL BACIO TRA AIDA YESPICA E JEREMIAS

Ricordiamo infatti che solo pochi giorni fa, durante una cena nel Club che li ha visti insieme a Cecilia e Ignazio, i due si sono fortemente avvicinati. Complice un'atmosfera molto "caliente", la musica e il vino, i due si sono prima gettati in un ballo seducente - partito proprio da Aida - per poi lasciare il Club, recandosi verso il confessionale. E qui, così come accaduto qualche tempo prima per Ignazio e Cecilia, i due si sono nascosti nell'ormai ben famosa tenda e qui si sarebbe consumato un appassionato bacio, palesato dal grande imbarazzo sui loro volti una volta usciti dalla tenda rossa. Un avvicinamento che sembra continuare e che sicuramente non farà piacere al fidanzato della showgirl, che da fuori la segue e la supporta.

CHI È GIUSEPPE LAMA, IL FIDANZATO DI AIDA YESPICA

Questo potrebbe portare Giuseppe Lama ad intervenire e chiarire con Aida prima del responso della nomination che anche questa settimana la vede a rischio eliminazione. Ma chi è nella vita privata Giuseppe Lama? Classe 1986, Geppy è nato a Napoli e proviene da una famiglia che lavora nel settore dell'ottica a livello mondiale. Non si conosce molto della sua vita privata se non ciò che è stato raccontato dalla stessa Aida. Tra lui e la showgirl pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine scoccato all'inizio dell'estate. I due si sono incontrati, per caso, durante una vacanza a Ibiza e da allora non si sono più lasciati. Cosa accadrà alla coppia dopo le azioni di Aida nella Casa del Grande Fratello Vip 2?

