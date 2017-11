Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e diretta: Aida eliminata? Cecilia e Ignazio protagonisti (6 novembre)

Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni nona puntata del 6 novembre: chi verrà eliminato tra Aida Yespica, Corinne Clery e Raffaello Tonon? Damante farà una proposta?

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2017, sarà più accesa e complessa del previsto. Come avrete avuto modo di vedere con i vostri occhi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono totalmente abbandonati alla passione anche se, nelle scorse ore, lui ha già espresso il desiderio di dormire serenamente senza approcci di ben altro tipo: passione durata giusto il tempo di una nomination? Nella Casa più spiata d'Italia, sarà tempo di eliminazioni: chi uscirà tra Raffaello Tonon, Corinne Clery e Aida Yespica? A rischio eliminazione infatti, sono finiti tre concorrenti molto forti e fra tutti, quella meno interessante appare essere proprio la venezuelana che, guarda caso, durante il corso della settimana si è piacevolmente intrattenuta con Jeremias Rodriguez tra le tende del confessionale. A questo punto, si prevede anche la possibilità di vedere arrivare in Casa il fidanzato di lei, tale Geppy. Con il campano la showgirl si era messa insieme da relativamente poco e adesso, la sua storia è fortemente a rischio.

Damante chiede a Giulia di diventare sua moglie durante la diretta del Grande Fratello Vip?

Tra le possibili novità e anticipazioni del nono appuntamento con il GF Vip di stasera, si parla addirittura di una proposta di matrimonio da parte di Andrea Damante per la sua fidanzata Giulia De Lellis. Il giovane deejay proprio in questi giorni, ha affermato di avere apprezzato il comportamento esemplare della sua fidanzata, così come quello dei ragazzi in gioco, considerati da lui molto simpatici e rispettosi. Naturalmente ci sarà anche un nuovo focus sulla storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due continuano ad essere molto attratti anche se lei, in più di una occasione, ha tirato in mezzo il suo ex fidanzato Francesco Monte. Nel corso della settimana, non sono mancati nemmeno i paragoni fisici, con l'ex considerato assolutamente perfetto. Focus su Corinne, Raffaello e proprio Aida e non si escludono possibili incursioni da parte di Angelo Costabile, fidanzato della Clery e Rossana Feola ex compagna dell'opinionista milanese. Per molti inoltre, proprio Monte potrebbe fare ritorno in Casa ma dubitiamo che ciò possa realmente accadere.

GF VIP 2: chi andrà in nomination?

Nella Casa più spiata d'Italia, sarà poi tempo di nomination. Chi finirà a rischio eliminazione? Ogni settimana gli autori del Grande Fratello s'inventano un nuovo sistema di votazione che verrà svelato solo nel corso della diretta. I preferiti da parte del pubblico saranno ancora una volta “intoccabili”? E come finirà per il Capitano della settimana? Sicuramente Cristiano Malgioglio non sarà votato visti gli screzi della passata puntata e a conti fatti, ci potrebbe essere addirittura il rischio di vederlo in nomination per la prima volta. Paura anche per Giulia De Lellis, anche se gli estimatori faranno di tutto per non farla eliminare. Il pubblico invece, potrebbe remare contro Ivana, concorrente proprio “superflua” per un gioco tanto interessante. Staremo a vedere cosa accadrà questa sera quando, nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, si apriranno i battenti nella nona puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi, Alfonso Signorini e l'irriverente trio della Gialappa's Band.

© Riproduzione Riservata.