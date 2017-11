Grande Fratello Vip / Info streaming: come vedere la nona puntata GF Vip 2 del 6 Novembre 2017

Grande Fratello Vip info streaming nona puntata: come seguire il reality sul web? Cecilia e Jeremias Rodriguez e Moser, al centro dell'appuntamento di oggi 6 Novembre 2017

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 6 novembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2. Un appuntamento imperdibile per i fans del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini che continua ad incollare ai teleschermi una media di quattro milioni di telespettatori. Nonostante le critiche, infatti, il Grande Fratello Vip continua ad essere seguitissimo non solo in tv ma anche sul web. Ogni settimana, l’hashtag #Gfvip raggiunge sempre le prime posizioni tra le tendenze su Twitter grazie agli inquilini della casa che, in questa seconda edizione, stanno regalando tantissimi compi di scena. Il cast messo su dagli autori, infatti, è variegato non solo dal punto di vista anagrafico ma anche delle personalità. Oltre allo scontro generazionale con il gruppo dei più giovani pronto a liberarsi del gruppo degli adulti, all’interno della casa di Cinecittà ci sono caratteri forti, difficili da gestire e da manipolare. Giulia De Lellis, ad esempio, pur avendo solo vent’anni, ha dimostrato di essere una ragazza forte e determinata. Pur essendo stata protagonista di accesi scontri con Alfonso Signorini non ha mai cambiato atteggiamento dicendo sempre la propria opinione su qualsiasi argomento. Prima di svelarvi cosa accadrà nella nona puntata del Grande Fratello Vip 2017, vi ricordiamo che il reality è visibile sia su canale 5 che in streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA NONA PUNTATA GRANDE FRATELLO VIP 2

Cosa accadrà, dunque, nella nona puntata del Grande Fratello Vip 2? Il primo argomento che affronteranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini sarà sicuramente l’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due all’interno, si stanno conoscendo e innamorando, inconsapevoli delle critiche che stanno ricevendo. Nella casa più famosa d’Italia, questa sera, potrebbe tornare Francesco Monte per un ultimo confronto con la donna con cui ha condiviso gli ultimi quattro anni d’amore. Si parlerà di sentimenti anche con Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. I due, dopo il presunto bacio scattato dietro la tenda del confessionale, sono sempre più vicini. La venezuelana che nelle scorse ore si è lamentata dell’assenza del fidanzato Giuseppe, potrebbe ricevere una sorpresa proprio dal compagno che potrebbe varcare la famosa porta rossa per un confronto con lei. Ci sarà, poi, il verdetto del televoto. Questa settimana, in nomination, ci sono Aida Yespica, Raffaello Tonon e Corinne Clery: chi sarà eliminato? Come sempre, poi, ci sarà la classifica di gradimento e le nuove nomination.

© Riproduzione Riservata.