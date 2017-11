IGNAZIO MOSER/ Lo zio Diego dubita dell’amore per Cecilia (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Ignazio Moser resta sotto i riflettori per la storia avviata con Cecilia Rodriguez, ma restano i dubbi espressi dallo zio, Diego

06 novembre 2017 Fabio Belli

La grande attenzione al Grande Fratello Vip 2017 riguardo la storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che ha deciso di lasciare il fidanzato Francesco Monte per vivere la sua storia all’interno della casa, prosegue dunque. Ma c’è un parere illustre che ha fatto discutere, quello dello zio di Ignazio Moser, cioè Diego. Ovvero il fratello di Francesco, uno dei più noti ciclisti della storia delle due ruote in Italia, vincitore del Giro d'Italia e detentore del recod dell'ora. Interpellato su Mediaset da Domenica Live, Moser ha prima lanciato una frecciata al nipote, definendolo “non un granché” come ciclista e ritenendolo avere maggior successo con le donne. Poi riguardo il rapporto con Cecilia, è stato lapidario affermando: “Ma siamo sicuri che abbia perso la testa? Per me ci gioca...” segnale che anche lo zio del ciclista abbia dei dubbi riguardo al fatto che quella tra Ignazio e Cecilia possa essere solo un’avventura. Questo nonostante la bella Rodriguez abbia lasciato Francesco Monte dopo 4 anni di fidanzamento.

"Ma sicuri che ha perso la testa? Per me ci GIOCA" Ecco il pensiero dello zio su suo nipote @ignaziomoser ... che tranvata ragazzi ?? #gfvip @chechurodriguez_real Un post condiviso da I Nuovi Mostri Della Tv (@inuovimostridellatv) in data: 5 Nov 2017 alle ore 11:05 PST

LO SCETTICISMO DEI SOCIAL SU IGNAZO MOSER

Il Grande Fratello Vip 2 continua a concentrarsi su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia del momento è riuscita a conquistare il pubblico italiano nella fase precedente all'ultima diretta, per poi perdere punti a causa del confronto fra il ciclista e Francesco Monte. L'ex fidanzato dell'argentina è riuscito infatti a 'spegnere' l'avversario con poche parole ed uno sguardo significativo, riuscendo a conquistare i social. Ignazio è il vero sconfitto della situazione e non solo perché di fronte alle critiche di Moser non è riuscito a ribattere in alcun punto, ma anche perché il pubblico ha deciso di schierarsi dalla parte del più penalizzato. La coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha perso tra l'altro quota negli ultimi giorni, a causa della decisione dei due di trovare a tutti i costi uno spazio privato per poter consumare i loro desideri più accesi. Un video in particolare ha fatto il giro dei social, in cui si vede il ciclista lanciarsi con impeto sull'argentina, che di contro ha cercato di ricordargli la presenza delle telecamere in confessionale. Il tutto si è concluso tuttavia dietro la tenda rossa, che di certo non ha escluso i fan dal capire che cosa sia successo. Clicca qui per vedere il video di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (https://twitter.com/GrandeFratello/status/925776959631589376).

LE CRITICHE DEI FANS

Ignazio Moser sta ricevendo diverse critiche dai fan del Gf Vip 2, a causa dello scontro con Francesco Monte, che è risultato di certo più vincente agli occhi del pubblico. Molti telespettatori credono infatti che il ciclista stia giocando sporco ed anche se il famoso elenco con le stelline era passato quasi inosservato all'inizio del reality, ora è diventato uno dei punti a sfavore del concorrente. Da non sottovalutare tra l'altro che la sua vicinanza con Cecilia Rodriguez è passata da 'storia d'amore' a storia di passione nel giro di pochissime ore. E questo a causa della decisione della coppia di lasciarsi troppo andare sotto le coperte: involontariamente hanno dato conferma ai maliziosi che si tratta più di un'unione ormonale che di una favola romantica. Dal canto suo Ignazio ha ottenuto persino la benedizione di Jeremias Rodriguez, che negli ultimi giorni si è dichiarato favorevole ad una possibile relazione fra la sorella e il ciclista. Il concorrente dovrebbe però calcolare che la salvezza ottenuta nel televoto flash della settimana scorsa è dovuta solo ad un'illusione passeggera. I fan hanno deciso infatti di salvare la coppia, permettendo a Ignazio di sollevarsi dal baratro, ma non è detto che l'evento potrebbe ripetersi ancora.

DIFFICILE LA VITTORIA FINALE DI IGNAZIO MOSER

Il Gf Vip 2017 potrebbe consacrare Ignazio Moser alla vittoria con enorme difficoltà. Il concorrente è riuscito ad ottenere qualche consenso dal pubblico solo grazie alla storia d'amore in atto con Cecilia Rodriguez, ma è sempre stato in bilico fin dal suo ingresso nella Casa. Dati visibili grazie al televoto flash, in cui il ciclista è risultato spesso fra i più sfavoriti. Si è salvato in precedenza dal gruppo dei nominabili solo grazie alla presenza di concorrenti più sfavoriti, ma non è riuscito a staccarsi molto dalle ultime posizioni. Sui social intanto si punta il dito contro Ignazio e contro la sua decisione di puntare all'argentina per una strategia di gioco, come sottolineato da Francesco Monte durante il famoso confronto. Diversi fan non dimenticano inoltre di aver visto Moser approcciare con diverse concorrenti fin dal suo ingresso in Casa. Prima di Cecilia, la preda del ciclista era Ivana Mrazova e prima ancora Aida Yespica.

