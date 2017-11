IL CASTIGATORE/ Video, Cristiano Malgioglio attende un segnale del gigante (Grande Fratello Vip 2017)

Si è notata l’assenza del Casigatore nella Casa del Gf Vip 2, scegliendo questa settimana di far stare il suo bersaglio preferito, Cristiano Malgioglio, in attesa di sue notizie

Cristiano Malgioglio, grande Fratello vip 2017

Si è notata l’assenza del Casigatore nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, scegliendo questa settimana di far stare il suo bersaglio preferito, Cristiano Malgioglio, in attesa di sue notizie. Il paroliere italiano è stato vittima di diversi “scherzi” e messaggi di vario tipo dall'ingresso del gigante del reality, fra panni da stirare e biscotti a grandezza naturale. Una mano e un piede a base di frolla e cannella che riprendeva le fattezze degli arti del Castigatore, che tuttavia non sono bastate a Malgioglio. Durante l'ultima diretta, il concorrente ha infatti richiesto ad Alfonso Signorini e alla produzione di fargli avere, sempre in formato biscotto, il braccio del gigante, ormai diventato ai suoi occhi “il Fustigatore”. Non ricevendo sue notizie, Malgioglio ha deciso di dedicarsi una canzone, sfruttando una confezione a forma di tubo per ottenere un sonoro con riverbero. Ispirandosi a Mi sono innamorato di te, una canzone di Luigi Tenco del '62, il paroliere ha inviato il suo messaggio personale al gigante del programma, fra parole del testo originale e inventate ad hoc. Clicca qui per il video dell'esibizione particolare di Cristiano Malgioglio per Il Castigatore.

IL CASTIGATORE E IL RAPPORTO CON CRISTIANO MALGIOGLIO

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2, il Castigatore ha deciso di non dirigere la sua attenzione verso Cristiano Malgioglio, riuscendo parzialmente a deluderlo. Anche questa volta, il concorrente sembrava sicuro di diventare di nuovo “vittima” del gigante del reality, ma ha dovuto ingoiare un boccone amaro. Il Castigatore ha deciso infatti di puntare il dito contro Raffaello Tonon e Giulia De Lellis, che sono quindi stati accompagnati nella stanza dei giochi per affrontare una nuova sfida. Ovviamente il gigante si è dimostrato imparziale e non ha voluto preferire il suo pupillo, a cui non ha mancato tuttavia di far sentire la sua presenza. Dopo aver indicato i due malcapitati di turno, il Castigatore ha infatti dato un casto bacio sulla fronte a Malgioglio, confermando così di essere uno dei suoi più grandi ammiratori. In tutti i sensi.

UNA STAR SUI SOCIAL

Il Castigatore è diventato ormai parte integrante del Grande Fratello Vip 2 e può contare su una grande popolarità. Il gigante del programma di Canale 5 non ha colpito dritto al cuore solo Cristiano Malgioglio, ma anche una schiera nutrita di fan che si sono riuniti sui social per andare a caccia di notizie su questo gigantesco sconosciuto. Su Facebook è spuntata all'improvviso la pagina dedicata al Castigatore, in cui sono state pubblicate diverse clip tratte dalle puntate già trasmesse, fra cui troneggiano ovviamente i video dedicati a Malgioglio. Ovviamente si tratta di una fanpage e non del profilo personale del Gigante, dove in questi giorni è stata pubblicata una foto del protagonista all'ingresso della struttura dedicata alla Casa.

