IL SEGRETO / Carmelo non vuole più vivere: sarà Adela ad ucciderlo? (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 6 novembre: Carmelo è distrutto dopo che Adela ha scoperto l'identità dell'assassino del marito. Per questo le chiede di ucciderlo...

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto riparte oggi con la sua nuova settimana di programmazione, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. L'arrivo di Lucia a Puente Viejo ha portato una ventata d'aria fresca nella vita di Camila, ancora profondamente scossa dalla perdita del suo bambino e dai tanti intrighi di Damian. La cubana aggiungerà quella giusta dose di divertimento e di buon umore di cui Los Manantiales aveva bisogno, soprattutto durante l'assenza di Hernando. Anche Beatriz sarà conquistata dalla donna, che cercherà anche di darle i giusti consigli per riconquistare Matias, che non vorrà saperne di dare una seconda possibilità alla sua ex fidanzata. Mentre la felicità tornerà a regnare nella casa in cui per settimane aveva tenuto banco il dispiacere e la paura, un altro personaggio della telenovela sarà chiamato ad affrontare una dura prova. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Carmelo, ancora coinvolto dall'odio di Adela nei suoi confronti. Dopo avere scoperto l'identità dell'assassino del marito, la dolce maestra sarà furiosa con lui e gli urlerà contro tutto il suo odio ancora una volta.

Il Segreto: Carmelo chiede ad Adela di ucciderlo

Nella puntata de Il segreto di questo pomeriggio, Carmelo sarà distrutto davanti al comportamento di Adela, per nulla disposta a perdonarlo per l'omicidio del marito. La donna sarà furiosa con lui, al punto da spingere il braccio destro di Severo a metterla davanti ad una richiesta sconvolgente: lui non vorrà andare avanti in questo modo, quindi chiederà ad Adela di ucciderlo per evitargli ulteriori sofferenze. Ovviamente la donna rifiuterà ma ciò non basterà a convincerla a dimenticare il passato. Per Carmelo si aprirà infatti una fase drammatica della sua vita: non solo sarà costretto a subire l'odio della persona di cui si era innamorato e che voleva proteggere con tutto se stesso, ma dovrà anche continuare ad assecondare le richieste di Cristobal Garrigues, ancora alle prese con i suoi ricatti. Se, infatti, Carmelo non darà seguito alle sue minacce, a farne le spese sarà Ulpiano, il figlio della stessa Adela. E per Carmelo questa volta le cose potrebbero mettersi molto male...

© Riproduzione Riservata.