IVANA MRAZOVA/ La regina degli scherzi si riavvicina a Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova continua a essere la regina degli scherzi al Grande Fratello Vip 2017, dove non manca di prendere di mira gli altri concorrenti in modo simpatico

Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2017

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 ha visto Ivana Mrazova leggermente in ombra rispetto al resto dei concorrenti. La puntata ha infatti favorito la coppia nata all'interno della Casa, puntando tutto sul triangolo Cecilia-Ignazio-Francesco. Ivana è finita quindi in secondo piano come tutti gli altri concorrenti, ma continua a essere la preferita dalla Gialappa's Band. Il programma del trio comico continua infatti a concentrarsi sulla modella e sulle sue stranezze, a partire dal famoso uso del colluttorio. Abbiamo scoperto così che in realtà la concorrente non ha abbandonato questa tecnica tutta sua di superare i momenti di tensione e la sua capacità di creare situazioni di scherzo. Data l'assenza di Ignazio Moser, la modella ha inoltre serrato le fila con Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, con cui trascorre la maggior parte del suo tempo. Fra docce, aerei e bagni di sole, Ivana continua a seguire una strategia tutta sua con cui non è escluso possa conquistare un posto nella finale.

IVANA MRAZOVA, LE CHANCE DI VITTORIA

Ivana Mrazova è forse la concorrente del Grande Fratello Vip 2 a essere riuscita a ribaltare l'impressione fatta al pubblico. All'inizio del reality era infatti fra le sfavorite, a causa della sua poca popolarità e della scarsa empatia suscitata nei telespettatori. Con il trascorrere dei giorni si è dimostrata invece una delle concorrenti più apprezzate dai fan, per via dei suoi modi di dire, degli scherzi creati ai danni degli altri concorrenti e per il suo carattere giocoso. Nonostante tutto questo, continua a essere fra i meno quotati della Casa, anche se finora è riuscita a salvarsi dalle nomination. Il vantaggio di Ivana è tutto nel gruppo, dato che in questo momento sono i concorrenti più giovani a tenere le redini del reality. È possibile tuttavia che si ritrovi presto a scontrarsi con un concorrente più forte e a perdere il successo ottenuto, magari in uno scontro con Lorenzo Flaherty o Daniele Bossari.

LA REGINA DEGLI SCHERZI

La giocherellona del Grande Fratello Vip 2 continua a far sorridere il pubblico: Ivana Mrazova ha stupito infatti i fan grazie al suo carattere giocoso, molto distante dall'impatto iniziale di freddezza. La modella infatti non perde occasione per ridere e scherzare con gli altri concorrenti e anche a creare occasioni di divertimento a scapito degli stessi compagni d'avventura. Uscita Veronica Angeloni ha stretto ancora di più il legame con Giulia De Lellis, avvicinandosi al tempo stesso anche a Cecilia Rodriguez. Le due modelle infatti si erano allontanate nei giorni precedenti a causa di un piccolo attrito fra Ivana e Jeremias, ma ora sembrano aver ritrovato l'antica intesa. Spensierata e alla ricerca di svago, la modella ha conquistato il pubblico grazie ai suoi buongiorno energici e ai suoi dialoghi con la telecamera, come dimostra il video presente a questo indirizzo. La concorrente non manca infatti di rivolgersi agli operatori, instaurando un vero e proprio rapporto a senso unico con gli occhi della Casa.

