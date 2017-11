Il Signore degli Anelli diventa una serie tv?/ Amazon sfida Netflix e HBO per uno show sul romanzo di Tolkien

06 novembre 2017 Silvana Palazzo

Il Signore degli Anelli può diventare una serie tv: dopo aver riempito i cinema di tutto il mondo, si punta al piccolo schermo. La clamorosa notizia è stata lanciata da Variety, secondo cui ci sarebbe una trattativa tra gli eredi di Tolkien e Warner Bros con Amazon Studios per realizzare una serie tv basata sui romanzi. Pare che Jeff Bezos, CEO di Amazon, sia personalmente coinvolto nei negoziati per ottenere la saga fantasy sulla sua piattaforma. Forse bisognerà aspettare ancora un po' prima di sviluppi concreti: le trattative sarebbero infatti ancora nelle fasi preliminari. Per il momento infatti non ci sono informazioni su registi e sceneggiatori impegnati nella trasposizione televisiva de Il Signore degli Anelli, del resto Amazon Studios e Warner Bros hanno appena messo fine ad una causa di cinque anni con Tolkien Estate per aver usato i personaggi del film in alcune slot machine online.

LA SAGA DEL SIGNORE DEGLI ANELLI DIVENTA UNA SERIE TV?

I rappresentanti di Amazon e Warner Bros si sono rifiutati di commentare l'indiscrezione raccolta da Variety, ma non hanno neppure smentito di essere in trattativa per rendere Il Signore degli Anelli una serie tv. Jeff Bezos, che è un grande fan di fantasy e fantascienza, ha dettato una nuova linea di programmazione che deve avere un ampio richiamo internazionale. Ma Amazon non è l'unica piattaforma disposta ad accogliere e trasmettere una serie tv su Il Signore degli Anelli: anche Netflix e HBO vorrebbero realizzarne una sulla saga, progetto peraltro su cui stanno lavorando da tempo Warner Bros e il trust che gestisce l'eredità dell'autore, Tolkien. Per Variety alla fine la spunterà Amazon, ma lo scoglio maggiore è rappresentato dai costi: per l'adattamento televisivo di “Lord of the Rings” sarebbe necessaria una cifra che oscilla tra i 200 e i 250 milioni di dollari solo per acquisirne i diritti, a cui bisogna aggiungere i costi di produzione, tra 100 e 150 milioni di dollari a stagione.

