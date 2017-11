JEREMIAS RODRIGUEZ/ In mezzo al triangolo Cecilia-Ignazio-Monte (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Jeremias Rodriguez si è trovato coinvolto in modo indiretto nel triangolo amoroso fra la sorella Cecilia, Ignazio Moser e Francesco Monte

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 è stata molto dura per Jeremias Rodriguez, coinvolto in modo indiretto nel triangolo amoroso fra la sorella, Ignazio Moser e Francesco Monte. Il concorrente ha infatti avuto modo di abbracciare l'ormai ex cognato, lasciandosi andare a diverse lacrime e sensi di colpa. Jeremias si è dimostrato molto dispiaciuto per il dolore che stava vivendo in quel momento l'agente, nonostante si sia ritrovato alla fine al centro di diversi fuochi incrociati. Da un lato, l'argentino ha intrecciato un forte legame con Ignazio, dall'altro è unito in modo visibile a Cecilia e dall'altro ancora ha coltivato un ottimo rapporto con Monte, ritrovandosi poi confuso su quale posizione assumere di fronte a tutti e tre. Erano state diverse infatti le occasioni in cui Rodriguez aveva cercato di far riflettere Cecilia sul comportamento che stava tenendo in Casa, sicuro che Francesco non avrebbe reagito bene e che gli avrebbe fatto del male. Nel pomeriggio dello scorso giovedì, il concorrente ha inoltre manifestato un forte fastidio per un particolare atteggiamento della sorella. Dal suo punto di vista, Cecilia farebbe di tutto per alimentare il suo malessere in situazioni in cui sta già male e che finisce per interpretare in modo sbagliato il suo modo di fare.

JEREMIAS RODRIGUEZ, LA CRITICA A RAFFAELLO TONON

Jeremias Rodriguez sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla trasformazione di cui si era tanto parlato al Gf Vip 2. L'argentino ha infatti vissuto un nuovo momento di sconforto, in seguito a una lite piuttosto accesa con Raffaello Tonon. Quest'ultimo infatti ha manifestato la volontà di cedere la suite conquistata durante l'ultima sfida con Giulia De Lellis a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, meritando le critiche del fratello dell'argentina. Il concorrente ha infatti contestato la sua decisione, confidando in seguito a Cristiano Malgioglio di sentirsi in dovere di non agevolare troppo la relazione fra la sorella e il ciclista. Jeremias è quindi tormentato per quanto sta succedendo, di sicuro combattuto per l'affetto che in quattro anni ha coltivato nei confronti di Francesco Monte, ormai ex fidanzato di Cecilia. Complice una cena nel club con sorella, Moser e Aida Yespica, Jeremias si è lasciato invece andare al pianto senza alcuna apparente ragione, dopo aver trascorso il pomeriggio a fare diverse critiche alla sorella, colpevole ai suoi occhi di un comportamento fin troppo libertino.

LE CHANCE DI VITTORIA AL GRANDE FRATELLO VIP

La paura di tanti fan del Gf Vip 2017 è che Jeremias Rodriguez possa arrivare in finale. In seguito all'ultima diretta, in cui gran parte della puntata è stata dedicata alla famiglia dell'argentino, molti hanno infatti contestato una presunta preferenza da parte della produzione. Sui social, i complottisti hanno inoltre sottolineato che il televoto flash è ancora in vigore proprio per evitare che Jeremias venga eliminato dalla Casa. In questi giorni continua a essere evidente una forte disparità di reazioni fra concorrenti e telespettatori riguardo a Jeremias. Da un lato quest'ultimo è protetto dai compagni d'avventura, come ha dimostrato il famoso confronto con Veronica Angeloni, in cui diversi concorrenti hanno manifestato un forte apprezzamento verso l'argentino. Dall'altra i fan del programma sembrano non apprezzare molto la continua oscillazione dell'umore del fratello di Belen, colpevole di alternare momenti di sconforto ad attimi di aggressività in modo ciclico. Il televoto alla fine non ha mai messo in luce una forte preferenza nei confronti di Jeremias e anche la nomination con la Angeloni non ha comportato la sua eliminazione: questo mette ancora in forse la possibilità che possa rimanere a lungo nel reality.

