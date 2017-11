JOHNNY DEPP UBRIACO? / L'attore non si regge in piedi alla premiere del film 'Assassinio sull'Orient Express'

Johnny Depp si presenta ubriaco alla premiere del suo nuovo film 'Assassinio sull'Orient Express'? L'attore viene sorretto dalla sua guardia del corpo personale e...

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Johnny Depp

Johnny Depp è apparso visibilmente provato alla premiere mondiale del suo nuovo film 'Assassinio sull'Orient Express', tenutasi a Londra lo scorso 2 novembre. Sul red carpet l'attore faticava a reggersi in piedi, tanto da rendere necessario l'intervento della sua guardia del corpo personale Jerry Judge che lo guidava davanti alla folla. Aspetto scialbo e papillon sciolto, sono stati solo alcuni dei particolari notati dal pubblico e da alcuni fonti di The Sun che non ci hanno messo molto a giungere a veloci conclusioni: l'attore dei Pirati dei Caraibi, ancora profondamente turbato dopo la fine del suo matrimonio con Amber Heard, era ubriaco sul tappeto rosso. Qualcuno giura persino di averlo visto con la bottiglia in mano, prima di entrare a teatro per l'importante avvenimento: "Sono in tanti ad aver pensato che Depp fosse ubriaco", sottolinea il giornale che precisa anche che l'attore anche qualche giorno prima era stato avvistato in discoteca, mostrandosi particolarmente alticcio: "Johnny non si è trattenuto. Si è divertito come ai vecchi tempi e dicono abbia fumato tre volte all'interno del locale. Aveva uno strano umore e tutti pensano che abbia bevuto".

Johnny Depp ubriaco? Arriva la replica del suo staff

Il quotidiano inglese The Sun ha lanciato lo scoop secondo il quale Johnny Depp si sarebbe presentato alla premiere di 'Assassinio sull'Orient Express" visibilmente ubriaco, oltre che con la sigaretta alla mano. Tale dichiarazione è stata prontamente smentita dall'entourage dell'attore che ha sottolineato come sia normale per lui sfilare sul tappeto rosso a fianco del suo bodyguard: "Questa notizia è completamente falsa, Johnny non era ubriaco ed è arrivato all'anteprima direttamente dal set. La sua guardia del corpo lo stava solo accompagnando sul red carpet, come ha sempre fatto da diversi anni a questa parte". Sta di fatto, che negli ultimi tempi, diversi fonti hanno notato il cambiamento in Depp, causa di un periodo non certo facile dal punto di vista sentimentale. La carriera nel mondo del cinema prosegue invece nel migliore dei modi: il prossimo 6 dicembre uscirà anche in Italia il suo nuovo film diretto da Kenneth Branagh e con la partecipazione di star mondiali del calibro di Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench e Josh Gad.

© Riproduzione Riservata.