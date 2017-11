L'ULTIMO DEI TEMPLARI/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 6 novembre 2017)

L'ultimo dei templari, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Nicolas Cage e Ron Perlman, alla regia Dominic Sena. La trama del film nel dettaglio.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Italia 1

NICOLAS CAGE NEL CAST

L'ultimo dei templari, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola fantastica e d'avventura che è stata diretta nel 2011 da Dominic Sena e vanta di un cast d'eccezione con Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Stephen Graham e Ulrich Thomsen. Nella versione originale il titolo del film è Season of the witch. Nonostante il titolo italiano rimandi espressamente ai templari, in realtà i protagonisti della storia sono combattenti crociati. Il primo trailer promozionale del video venne distribuito nell'ottobre del 2009, con circa due anni di anticipo rispetto all'uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L' ULTIMO DEI TEMPLARI, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Tre giovani fanciulle, additate come streghe, stanno per essere giustiziate. Mentre il prete sta per chiedere loro di confessarsi prima di morire, una di loro ammette di aver praticato stregoneria, nel tentativo estremo di poter essere salvata. Tuttavia, nessuna delle tre viene risparmiata. A poche ore di distanza dall'esecuzione, il prete torna sul luogo in cui le tre donne sono state giustiziate per compiere dei rituali religiosi necessari per impedire che ritornino in vita. All'improvviso una delle fanciulle si rianima, sotto-forma di sembianze demoniache uccidendo il prete e fuggendo via. A questo punto, la narrazione compie un passo in avanti, giungendo fino al periodo in cui i due crociati Behman e Felson decidono di abbandonare la vita da cavalieri per lo straziante dolore provocato dall'aver ucciso tanti innocenti nel corso delle crociate. Tornati in patria vengono additati come due miserabili disertori ma il momento di estrema contingenza (la peste imperversa mietendo centinaia di vittime) induce un vescovo locale ad affidare loro un incarico molto delicato. I due crociati devono scortare una strega, considerata l'unica colpevole della pestilenza, sino ad una remota abazia dove alcuni religiosi la processeranno, facendo cessare l'intera epidemia di peste. Ad accompagnare Behman e Felson nel loro lungo e pericoloso viaggio ci saranno anche Debelzaq, Hagamr, Eckhardt e Kay. Il tragitto si presenta molto più insidioso del previsto. Sia Hagamar che Eckardth perdono la vita poco dopo la partenza ed il resto del gruppo inizia a pensare che la morte dei loro compagni sia stata provocata dalla strega. Giunti alla meta, scoprono che tutti i monaci sono stati uccisi. Il prete Debelzaq decide così di compiere egli stesso il rituale contro la donna, scoprendo che quest'utlima non è affatto una strega. La fanciulla era posseduta dal demonio, il vero colpevole dell'intera pestilenza. Dopo la fine del rituale, il demonio riesce a fuggire dileguandosi all'orizzonte.

© Riproduzione Riservata.