LA BANDA DELLO GNOCCO / Chi è? I "ladri" fanno visita agli inquilini (Grande Fratello Vip 2017)

Nuova incursione della Banda dello gnocco nella casa del Grande Fratello Vip 2. I ladri hanno approfittato del freeze durante la cena per rubare un po' di cibo ai concorrenti.

06 novembre 2017

Grande Fratello Vip 2

Nei giorni scorsi la Banda dello gnocco ha fatto di nuovo visita ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Venerdì sera mentre tutti i concorrenti erano seduti intorno al tavolo per gustare la vellutata preparata da Giulia De Lellis, un “freeze” improvviso ha immobilizzato i commensali. Dalla porta rossa sono entrate in Casa tre persone con tanto di passamontagna nero: la Banda dello Gnocco! I tre disturbatori hanno assaggiato la vellutata direttamente dai piatti degli inquilini, che osservavano senza poter dire niente. Prima di andarsene però hanno rubato un po’ di cibo ai Vip (clicca qui per vedere il video). “La banda dello gnocco ha colpito ancora”, ha scherzato Lorenzo Flaherty. Qualche giorno fa infatti la banda aveva rubato delle patate: per pagare il riscatto e riavere gli ortaggi, Raffaello Tonon aveva dovuto fare 10 flessioni (cliccca qui per veder il video). Poco dopo l’incursione, mentre Luca Onestini lavava i piatti, è stato recapitato il messaggio della Banda dello Gnocco: “Ci invitate a cena e la tavola è quasi vuota. Che tristezza! Ma soprattutto che delusione impegnatevi di più che torneremo presto”. Pero ora nessun riscatto è stato richiesto, ma è stata anticipato una nuova visita dei tre ladri… (clicca qui per vedere il video).

I FAN DELLA BANDA DELLO GNOCCO

La banda dello gnocco - formata da tre membri dello staff del reality coperti da un passamontagna - sta conquistando il web: “Si ma non fatemi i freeze se poi non fate entrare la banda dello gnocco o persone inquietanti urlanti #gfvip”, “Più tempo ci mettono a preparare il pranzo, più gusto avrà la banda dello gnocco nel rubarglielo #GFvip” e “Ormai voglio profondamente bene alla banda dei ladri #GFVip”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Sul social network c’è anche chi consiglia un’altro tipo di banda per invitare i concorrenti a tenere più in ordine la casa: “La banda del tessuto?Cosi almeno rubano tutti i vestiti che sono in giro e non li ridanno più finche non sistemano casa. #gfvip”.

