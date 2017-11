LA CANZONE DI MALGIOGLIO/ Dedicata a Cecilia e Ignazio: "Cosa importa se l'altro sta soffrendo?" (GF Vip 2)

La canzone di Malgioglio: la star della casa del Grande Fratello Vip ha composto un brano per Cecilia e Ignazio, la coppia più chiacchierata del momento. Il testo è bollente...

Cristiano Malgioglio (foto Lapresse)

La seconda edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata probabilmente per due fattori: la presenza di Cristiano Malgioglio e il nascere della storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tra i due inquilini della casa più spiata d'Italia la passione è ormai diventata di dominio pubblico. Dopo aver saldato i conti con Francesco Monte, infatti, Cecilia non ha più remore ad abbandonarsi alle coccole con il suo nuovo fidanzato. Una relazione, la loro, che non sta passando inosservata nella Casa, con Malgioglio che in particolare non perde occasione per provocare i due nuovi amanti. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, istruendo Ignazio Moser sulla canzone da dedicare a Cecilia. Qualche idea? Ovviamente si trattava di "Sbucciami", una delle prime hit di successo di Malgioglio, come lo stesso Cristiano ha avuto modo di ricordare a Corinne Cletry. Fattosta che il figlio di Francesco Moser, nonostante il testo alquanto provocante, non si è sottratto. Anzi...clicca qui per il video!

LA NUOVA CANZONE DI MALGIOGLIO

Evidentemente non contento di scavare nel suo vecchio repertorio, Malgioglio ha deciso di tornare a vestire i panni di paroliere e di comporre una nuova canzone per Cecilia e Ignazio. Seduto in cucina, isolato rispetto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Malgioglio ha preso carta e penna e ascoltato il suo cuore. Il risultato di quella concentrazione è stato poi comunicato a Cecilia, in maniera evidente combattuta dal sentirsi onorata per essere stata oggetto della composizione di Malgioglio e lo scoppiare a ridergli in faccia alla lettura di quei versi tanto bollenti. A cosa ci riferiamo? Ecco le prime strofe della canzone di Malgioglio dedicata a Cecilia e Ignazio:"Mi sono alzato dal tuo letto con le ossa rotte/è come se qualcuno mi avesse preso a botte/E cosa importa se l'altro sta soffrendo/ per quest'amore io non mi pento/E se ti abbraccio io mi sento forte/è come se avessi preso mille cotte/E se mi appoggio lentamente nel tuo cuore/la mia bocca sulla tua prende un altro sapore/Perché io ho bisogno di te/delle tue braccia/delle tue mani/dei tuoi "ti amo"/E non so perché/e non so dove/e non so come/come fare..". Vi piace? Per voi ha già risposto Malgioglio, che ha sancito: "Bellissima!". Clicca qui per il video!

© Riproduzione Riservata.