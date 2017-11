LAURA RICCIO/ Giulia Fiume e il filone speciale nella trama della fiction (Sotto Copertura 2)

Laura Riccio, interpretata da Giulia Fiume, torna nell'ultima puntata di Sotto Copertura 2, La Cattura di Zagaria. Sempre più vicina a Salvo, la donna potrebbe uscire di scena

Giulia Fiume è Laura Riccio

Nell'ultima puntata di Sotto Copertura 2, Laura Riccio è riuscita ad ottenere l'aiuto di Salvatore in un'occasione molto particolare. Nel momento stesso in cui la Squadra è impegnata nella cattura di Turco, la poliziotta inizia infatti a sentirsi male e collassa di fronte al collega. Sarà quest'ultimo a soccorrerla nell'immediato, non sapendo che in quel momento stanno per essere raggiunti da Teresa. L'ex moglie di Salvatore ovviamente travisa la situazione e pensa che fra i due sia scoppiata di nuovo la passione, decidendo così di interrompere sul nascere ogni proposito di riavvicinarsi al poliziotto. Nonostante il malore, Laura riesce a ritornare in pista nelle fasi successive dell'operazione contro Zagaria e ad aiutare la Squadra ad inserire un trojan in un sito che la famiglia Ventriglia visita spesso. La specialista delle intercettazioni ha infatti notato dai movimenti su internet dei Ventriglia che fanno spesso delle ricerche sul sito personale di una cantante neomelodica, che propone di sfruttare a loro vantaggio.

LAURA RICCIO E IL RAPPORTO CON SALVATORE

La penultima puntata di Sotto Copertura 2 ha sottolineato ancora di più come Laura Riccio, il personaggio di Giulia Fiume, segua una traccia tutta sua della trama. A differenza degli altri agenti della Squadra Mobile, è infatti una delle poche a vivere una parentesi tutta sua che la riguarda da vicino e che va al di là del suo lavoro al fianco del team di Romano. In seguito alla scoperta del tumore che l'ha colpita tempo prima, Laura è riuscita ad avvicinarsi di molto a Salvatore, che tuttavia ha ben chiaro in mente il suo destino romantico. Nella mente dell'agente c'è infatti il desiderio di riconquistare la moglie Teresa, ma allo stesso tempo non riesce a staccarsi da Laura. Quest'ultima rappresenta per il poliziotto il fascino del proibito, ma ancora di più l'errore compiuto in passato e la perdita della vita che conduceva prima, al fianco dei figli e della consorte. Laura ha perso quindi ogni caratteristica passionale, per trasformarsi agli occhi di Salvatore come un vero e proprio simbolo della professionalità, riuscendo addirittura a farsi ammirare dall'uomo che fino a poco tempo prima la detestava e che a sua volta odiava.

PER LAURA RICCIO SI AVVICINA UN ADDIO?

L'evoluzione di Laura Riccio in Sotto Copertura 2 è stata finora molto più rapida rispetto a quella degli altri personaggi. Giulia Fiume ha infatti vissuto nei panni della poliziotta un arco narrativo interessante e intenso, che galoppa alla velocità della luce. Un fattore da non sottovalutare alla luce di una trama dal ritmo serrato e contenuta in pochi episodi, in cui si rende necessario accelerare i tempi. Laura infatti ci ha mostrato il suo malessere subito dopo la rivelazione shock riguardo alla sua malattia, finendo tra l'altro per rivoluzionare il suo rapporto con Salvatore. Dato che il decorso del male sembra procedere a passo spedito, è facile immaginare che Laura potrebbe non riuscire a terminare la stagione ancora in vita. Il fatto che Teresa l'abbia sorpresa in compagnia del marito nella precedente puntata, potrebbe addirittura indicarci che sarà la stessa poliziotta a far riunire la coppia che pochi anni prima aveva contribuito a sfasciare.

