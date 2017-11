LE TRE ROSE DI EVA 4 / Anticipazioni 9 novembre 2017 e reazioni di Twitter: Tessa è incinta?

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni della seconda puntata del 9 novembre e reazioni dei fans su twitter: Cosa accadrà alle sorelle Taviani? Aurora e Tessa faranno pace definitivamente?

06 novembre 2017 Redazione

Le tre rose di Eva 4

La passione dei fans: reazioni su Twitter alla prima puntata

Ieri sera 5 novembre 2017 è andato in onda il tanto atteso primo episodio de "Le tre rose di Eva 4"! I fans non vedevano l'ora che questa fiction tornasse con i suoi misteri e i suoi amori, soprattutto sono in molti ad adorare la storica coppia di Alessandro e Aurora! Come sempre succede, anche in questo caso i fans si sono scatenati su Twitter per commentare. Una donna scrive: "Le tre rose di Eva, mi eravate mancati tutti! Le scene che ci sono state tra Alessandro e Aurora sono state da brivido". Un altro utente commenta sulla stessa linea: "Finalmente Le tre rose di Eva. Mi è mancato. Bellissimo". Inoltre i telespettatori hanno notato come, insieme alla storia d'amore tra i due protagonisti, sono tornate le ansie e i misteri tipici di questa serie. Infatti una donna twitta: "Come sempre dopo la fiction mi ci vuole una dose di camomilla, ma credetemi mi eravate mancati anche per questa meravigliosa ansia"! Insomma, nonostante questa fiction sia da sempre presa in giro per lo scarso livello di recitazione, è riuscita negli anni ad appassionare gli italiani, di tutte le età! E questa nuova stagione sembra proprio essere cominciata con il piede giusto, speriamo dunque che continui così. (Agg. di Tecla Magnani)

Anticipazioni della seconda puntata

"Le tre rose di Eva" è tornato con la quarta stagione ieri sera 5 novembre 2017. La puntata è stata piena di colpi di scena, a partire ovviamente dalla ricomparsa di Aurora Taviani, data per morta due anni prima. Ieri sera le domande sollevate sono state molte, interrogativi a cui la serie dovrà cercare di rispondere nel corso di tutti i dieci episodi, cercando di mantenere la suspance! Sul web, come sempre, circolano già le anticipazioni della prossima puntata, che andrà in onda giovedì 12 novembre sempre su Canale 5. Tessa sarà sempre più combattuta tra il suo amore per Alessandro e il suo affetto per la ritrovata Aurora. Oltretutto ci viene rivelato che Tessa penserà di essere rimasta incinta, cosa che le insinuerà ulteriori dubbi e preoccupazioni. Invece Aurora dal canto suo, nel tentativo di scoprire la verità sugli Astori, cercherà di avvicinarsi a Fabio, che ora si occupa dell'azienda di famiglia. Fabio ci cascherà oppure capirà che si tratta di un inganno da parte dell'affascinante donna? Inoltre apparirà dal nulla una vecchia foto delle sorelle Taviani, che riporterà a galla un segreto scottante riguardo la loro infanzia: di cosa si tratterà? Scopriamolo assieme giovedì! (Agg. di Tecla Magnani)

