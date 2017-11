LORENZO FLAHERTY/ L’attore tra i due fuochi Clery-Yespica (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Lorenzo Flaherty ha superato l’iniziale muro di timidezza, ma si è trovato al centro di polemiche per le nomination ad Aida Yespica e Corinne Clery

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, Lorenzo Flaherty ha deciso di nominare Corinne Clery per salvarsi dalla polemica precedente con Aida Yespica. L'attore aveva infatti spinto fino alle lacrime la modella per via della sua decisione di votarla, per poi salvare il tutto grazie alle diverse giornate dedicate all'amore e promosse dalla produzione. Nonostante il voto assegnato a Clery, dovuto alla volontà di far 'girare la ruota', Lorenzo è riuscito comunque a mantenere le acque calme con l'attrice francese, trascorrendo molto tempo al suo fianco. Gli ultimi giorni lo hanno visto poi sempre di meno ai fornelli, ormai di proprietà esclusiva di Raffaello Tonon, e sempre più impegnato nei tornei con i tappi. L'unico ostacolo si è presentato alcuni giorni fa, quando Flaherty è stato chiamato dal medico della produzione per via di un controllo. Un evento che ha fatto preoccupare molto i fan, che sui social hanno chiesto in continuazione sue notizie. Per fortuna il tutto si è concluso con un nulla di fatto ed ora Lorenzo è più energico che mai.

LORENZO FLAHERTY, UNA SECONDA GIOVINEZZA

Lorenzo Flaherty sembra proprio uscito dal guscio che ha caratterizzato la prima parte del suo Grande Fratello Vip 2. L'attore trascorre molto più tempo con i concorrenti giovani rispetto a prima, forse consapevole che sia necessario accorciare le distanze per riuscire ad avere una convivenza pacifica. Nelle prime settimane di reality abbiamo visto Lorenzo spesso solo ed in bilico fra le due fazioni che si erano create fin dai primi istanti, ma in seguito al rischio di eliminazione ha deciso di cambiare rotta e di unirsi agli altri concorrenti. Rimane infatti uno dei primi a cercare occasioni di gioco, lanciandosi nelle sfide più divertenti con grande entusiasmo. Persino Giulia De Lellis ha notato che l'artista sta vivendo una seconda giovinezza, riuscendo a mostrare un lato di sé molto più spensierato rispetto a prima. Strategia? Può essere. Dopo tutto la possibilità di rimanere ancora nella Casa è nelle mani dei concorrenti più giovani e riuscire a creare delle alleanze diventa adesso fondamentale per assicurarsi di non finire in nomination.

L'ATTORE NON FAVORITO PER LA VITTORIA

Lorenzo Flaherty ha la possibilità di rimanere a lungo al Gf Vip 2017, ma ci sono scarse possibilità che possa varcare il traguardo della vittoria. L'attore continua ad essere infatti fra i sfavoriti degli altri concorrenti, che una volta ottenuta l'eliminazione delle due new entry, potrebbero decidere di ritornare alle strategie precedenti. Lorenzo era infatti risultati l'agnello sacrificabile del gruppo ed ora che la Casa è composta principalmente da concorrenti giovani, è possibile che l'attore venga penalizzato dalla sua età. Anche per questo potrebbe aver deciso di cambiare il suo gioco, invitando al tempo stesso gli altri compagni ad affrontare il reality con maggiore leggerezza. La sua filosofia ha influenzato tra l'altro Daniele Bossari, che è riuscito a vivere con maggiore serenità le ultime settimane. Ora che si è creata una coppia all'interno del programma, le decisioni del gruppo potrebbero tra l'altro giocare a favore di Flaherty, dato che non è detto che il gruppo dei giovani rimanga unito fino alla fine. Per quanto riguarda i fan, Lorenzo continua ad essere uno dei più quotati per le nomination, visto che le ultime preferenze lo hanno collocato nelle posizioni più svantaggiate.

