Luca Onestini/ Con Raffaello Tonon sta nascendo un'amicizia vera! (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Luca Onestini sta vivendo un'amicizia vera con il nuovo concorrente Raffaello Tonon dopo che si è allontanato Ignazio Moser per la relazione con Cecilia Rodriguez

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

Luca Onestini è riuscito a creare diverse situazioni interessanti al Grande Fratello Vip 2, grazie alla presenza di Raffaello Tonon. Prima dello scoppio di passione fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il ciclista era riuscito a diventare la spalla dell'ex tronista, ma in seguito è stato sostituito da Tonon. Anche se fra Luca e l'opinionista continuano ad esserci alti e bassi, riescono comunque a creare un legame molto particolare ed è possibile vederli insieme spesso e volentieri. Tanto che negli ultimi giorni, scherzando sul futuro, hanno ipotizzato la possibilità di aprire un ristorante insieme. Di contro, Luca è riuscito ad ottenere l'aiuto di Raffaello nella ricerca di un appartamento a Bologna per affrontare i prossimi mesi all'università e questo evidenzia come fra i due stia nascendo un'amicizia molto forte, anche se coronata da diversi momenti di scontro. Quello che è evidente è invece un progressivo allontanamento dall'ex tronista non solo da Moser, ora impegnato su altri fronti, ma anche da Jeremias Rodriguez. Nonostante il concorrente abbia manifestato comunque il proprio affetto due settimane fa, preferendo schierarsi dalla sua parte durante il confronto con Veronia Angeloni, sembra non essere riuscito a ricucire lo strappo con l'argentino. Quest'ultimo infatti ha deciso di nominarlo durante l'ultima diretta, un evento che di certo Onestini non sta tenendo in considerazione.

LUCA ONESTINI E LA ROTTURA CON SOLEIL SORGÈ ALLE SPALLE

Luca Onestini è ormai lontano dal dolore registrato nelle scorse settimane di Gf Vip 2017, dalla rottura con Soleil Sorgé. Il concorrente ha anzi manifestato durante l'ultima diretta di avere addirittura voglia di innamorarsi, anche se di certo nei suoi pensieri non c'è nessuno della Casa. Luca infatti non ha cambiato la sua strategia di gioco rispetto all'inizio, dimostrandosi serioso e attento all'apprendimento. E' infatti forse uno dei pochi concorrenti a rivolgere diverse domande agli altri per conoscerli, preferendo trascorrere il tempo a consolidare le relazioni personali piuttosto che a pensare alla cura di se stesso. In realtà con il trascorrere dei giorni è possibile individuare una forte influenzabilità del ragazzo, che finisce per imitare la persona di turno a cui si lega. Lo abbiamo visto infatti pensare alla forma ed alla tintarella al fianco di Ignazio, per poi pensare alla cucina con Raffaello Tonon, fino a creare canzoni grazie a Cristiano Malgioglio.

ONESTINI ARRIVERÀ IN FINALE?

Il Grande Fratello Vip 2 potrebbe vedere arrivare in finale anche Luca Onestini, uno dei concorrenti più forti di quest'edizione. L'ultima diretta ha mostrato una certa discesa dell'ex tronista fra le preferenze del pubblico, dato che è finito fra i votabili, ma continua a conquistare i fan grazie alla sua semplicità. Luca alla fine ha diversi meriti, fra cui anche forse quello più importante: essere riuscito a spazzare l'insuccesso registrato durante il periodo di Uomini e Donne ed essersi mostrato in modo diverso al pubblico del reality. Attualmente le preferenze sembrano dirigersi maggiormente a vantaggio di Giulia De Lellis e Daniele Bossari, ma Luca potrebbe ottenere con grande facilità un posto nella finale del programma, soprattutto se si considera il comportamento tenuto da altri concorrenti, come il contestato Jeremias Rodriguez o l'anonimo Lorenzo Flaherty.

