MATILDA SEI MITICA/ Su Canale Nove il film con Mara Wilson (oggi, 6 novembre 2017)

Matilda sei mitica, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Mara Wilson e Embeth Davidtz, alla regia Danny DeVito. La trama del film nel dettaglio.

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST MARA WILSON

Matilda sei mitica, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica che è stata diretta da Danny DeVito nel 1996 ed interpretata da Mara Wilson, Embeth Davidtz, Pam Ferris, lo stesso regista Danny DeVito, Rhea Perlman e Brian Levinson. Il film, è ispirato alla storia narrata in un romanzo di Roald Dahl. Come già annunciato, il regista del film è anche presente nel cast e veste infatti i pani del padre della piccola Matilda. L'attrice Mara Wilson, che interpreta Matilda, ha preso parte ad alcune serie tv come Melrose Place e Bob. Per la sua partecipazione in Matilda sei mitica, ha ricevuto due nomination ai Saturn Award. La pellicola è uscita nei cinema americani nell'agosto del 1996, mentre in quelli italiani l'anno successivo nel marzo del 1997. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATILDA SEI MITICA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Matilda, la piccola protagonista del film, è una bimba di soli sei anni molto intelligente e sensibile. Le sue straordinarie doti, però, non sono per niente apprezzate dai suoi familiari, personaggi alquanto superficiali ed estremamente diversi dalla piccola. Ogni giorno, Matilda viene sottoposta a continue angheria da parte della sua famiglia che cerca in ogni modo di debellare uno dei vizi più gravi della bimba, ovvero la sua enorme passione per i libri. Una sera, mentre il padre di Matilda cerca di costringere la piccola a guardare un programma televisivo, la tv esplode. La bimba si rende immediatamente conto di aver causato lei stessa l'esplosione. Dopo alcune settimane, per Matilda inizia la scuola ma l'isituto scolastico al quale viene iscritta delude di gran lunga le sue aspettative. La scuola è guidata dalla terribile signora Trinciabue. Per fortuna, la piccola può contare su una fantastica alleata, la dolcissima maestra Jennifer Honey. Tra le due si instaura fin da subito un rapporto di profondo affetto e stima. Nel frattempo, i poteri di Matilda continuano a palesarsi e la bimba decide di rivelare il suo segreto a Jennifer che la invita a casa sua per un the. La dolce maestra non crede alle parole di Matilda ma tuttavia si mostra interessata al suo racconto. La bimba scopre poi che Jennifer altri non è che la nipote della signorina Trinciabue. La sua maestra vorrebbe tanto recuperare una bambola custodia all'interno dell'abitazione presso cui risiede la preside e Matilde decide di allenare i suoi poteri per riuscire ad assolvere al desiderio della sua maestra. Dopo aver scoperto che i suoi poteri sono di natura telecinetica, Matilda si diverte a spaventare la preside della scuola. Sarà talmente grande lo spavento della signorina Trinciabue che quest'ultima fuggirà via sparendo nel nulla.

