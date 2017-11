MIRIANA TREVISAN ACCUSA TORNATORE/ Ma le sue muse lo difendono: dalla Bellucci alla Gerini, “un gran signore”

Miriana Trevisan accusa Tornatore: il regista si difende ed a sostenerlo scendono in campo le sue muse, da Monica Bellucci a Laura Chiatti, Claudia Gerini e Margherita Buy.

06 novembre 2017 Emanuela Longo

Miriana Trevisan accusa Tornatore

Le accuse di Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai e showgirl da qualche tempo lontana dal piccolo schermo, rivolte AL Premio Oscar Giuseppe Tornatore hanno avuto un'eco enorme. La 44enne napoletana in una intervista a Vanity Fair aveva rivelato a sorpresa di essere stata vittima, venti anni prima, di abusi ad opera del noto regista. "Lui mi seguì fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo", aveva raccontato, consapevole del fatto che si trattasse della sua parola contro quella di Tornatore. Poche ore più tardi lo stesso era intervenuto tra le pagine del Corriere per smentire categoricamente le confessioni della Trevisan asserendo di non averla mai sfiorata. Oggi, delle pesanti accuse rivolte da Miriana al popolare regista italiano se ne è parlato in apertura della nuova puntata di Storie Italiane, in onda su RaiUno, durante la quale è emersa la doppia faccia della medaglia relativa a questa vicenda. Perché, oltre a difendersi, Tornatore è stato prontamente raggiunto anche dalle difese di molte altre attrici, sue muse, che si sono schierate dalla parte del regista, a differenza di quanto avvenuto nel caso che ha visto protagonista Asia Argento contro il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein.

DA MARGHERITA BUY A LAURA CHIATTI IN DIFESA DEL REGISTA

A schierarsi dalla parte di Giuseppe Tornatore, difendendolo dalle accuse di Miriana Trevisan, sono stati nomi del calibro di Monica Bellucci, Claudia Gerini e Laura Chiatti. Chi infatti ha lavorato con il Premio Oscar è pronta a mettere la mano sul fuoco in merito alla sua correttezza. Ad intervistarle è stata la giornalista de Il Messaggero, Gloria Satta, oggi intervenuta al programma di RaiUno, durante il quale ha confermato le parole delle tante attrici che hanno ritenuto assolutamente improbabili ed infondate le accuse contro Tornatore. "Non abbiamo mai riscontrato comportamenti 'impropri'", avrebbero detto le attrici intervistate, facendo emergere il loro forte desiderio di difendere il grande regista. "Con parole diverse esprimevano tutte grande solidarietà e giuravano sulla correttezza del regista", ha aggiunto la giornalista. A scendere in difesa di Tornatore anche l'attrice Margherita Buy: "Giuseppe un molestatore? Ma se è uno dei più grandi gentiluomini con cui abbia mai lavorato. E' impensabile che abbia assalito qualcuna", dice. A farle eco, Margareth Madè, che definisce il regista "un professionista, un maestro, un grande uomo". "Un vero signore e un serio professionista", secondo la Chiatti, che ha aggiunto, "non vorrei che esplodesse la moda di denunciare dei professionisti seri solo per giustificare il fallimento della propria carriera". Insomma, tutti commenti in sostegno di Giuseppe Tornatore e che ben si distanziano dalle rivelazioni di Miriana Trevisan.

