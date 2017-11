Massimiliano Caroletti / Chi è il marito di Eva Henger, le accuse di Miriana Trevisan (Pomeriggio 5)

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger che ha litigato con il programma de Le Iene ed è stato accusato da Mariana Trevisan di avergli fatto delle pesanti avances.

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Massimiliano Caroletti

Massimiliano Caroletti, dopo aver sposato Eva Henger in più di una occasione è balzato agli onori delle cronache, per questioni non esattamente positive. Tra le ultime, anche le accuse da parte di Miriana Trevisan che, dopo aver detto la sua riguardo Giuseppe Tornatore ha confessato un dettaglio sul marito dell'ex pornostar. L'ex di Non è La Rai infatti, intervistata da Vanity Fair ha confessato di essere stata presa per il ruolo di protagonista per il film dal titolo "Bastardi", prodotto dall'uomo. Dopo continui rifiuti alle sue avances, sul set è accaduto questo: "Avevo fatto un regolarissimo provino con il regista Andres Maldonado. Mi presero e io, per prepararmi al ruolo, che era da co-protagonista, presi un coach per studiare il copione, investendoci tempo e denaro. Peccato che anche quella fu una delusione. Il produttore, Massimiliano Caroletti, mi diede il tormento per giorni. Io ero sconvolta dalla sua sfacciataggine anche perché stava per arrivare sul set sua moglie, Eva Henger. Lo rifiutai in tutti i modi. Un bel giorno mi chiamarono per dirmi che il copione era cambiato: avevano tagliato quasi tutte le mie scene".

Il marito di Eva Henger, la diatriba con Le Iene

Massimiliano Caroletti ha avuto modo anche di essere stato pizzicato dal programma TV Le Iene. Filippo Roma infatti, è andato a parlare con lui dopo le numerose lamentele da parte di alcuni collaboratori che non erano stati pagati dopo aver girato la pellicola dal titolo "Roma Nuda". Tra di loro, anche volti noti come Annalisa Minetti e Anna Falchi. Dopo il servizio però, Caroletti aveva detto la sua su Facebook: "Le Iene accusate di fare servizi falsi. Non sto più a spiegare che essendo il produttore esecutivo non ero io a dover pagare. Nel servizio ci sono persone con cui non ho mai avuto a che fare. Una settimana fa in tribunale con l’intervento dell’Anica abbiamo siglato un accordo con tutta la troupe attori e fornitori per saldare i debiti (non provocati da me). Ora con questo servizio ridicolo e oltraggioso si fa ancora una volta il male non solo del film ma di tutte le persone che mi hanno sostenuto fino a ora". Sulla questione Trevisan, Eva Henger ha deciso di dire la sua in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5.

